Συσφίγγουν την περιοχή βοηθώντας σε να βρεις ξανά τη χαμένη σου αυτοπεποίθηση

Μετά τα 50, η φυσική μείωση του κολλαγόνου και της ελαστίνης οδηγεί σε απώλεια σφριγηλότητας και κατά συνέπεια σε χαλάρωση, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως τα χέρια, κάνοντας πολλές γυναίκες να απαρνηθούν τα αγαπημένα τους tank tops και spaghetti strap tops. Κάπου εκεί είναι που μια κρέμα σύσφιξης για μπράτσα βρίσκει τη θέση της στη skincare ρουτίνα, υποσχόμενη μια πιο σφριγηλή και νεανική επιδερμίδα.

Οι κρέμες σύσφιξης για μπράτσα δεν είναι απλώς ενυδατικές φόρμουλες, αλλά συνθέσεις εμπλουτισμένες με δραστικά συστατικά όπως πεπτίδια, καφεΐνη και υαλουρονικό οξύ, που στοχεύουν στη βελτίωση της υφής και της ελαστικότητας του δέρματος. Αν και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις επεμβατικές θεραπείες, μπορούν να προσφέρουν ορατή βελτίωση στη σύσφιξη και την όψη της επιδερμίδας με συστηματική χρήση.

Από εξειδικευμένες κρέμες για την περιοχή των μπράτσων μέχρι πολυλειτουργικά προϊόντα με lifting δράση, οι επιλογές σήμερα είναι περισσότερες από ποτέ. Παρακάτω, συγκεντρώσαμε 5 που αξίζει να δοκιμάσεις:

Κρέμα σύσφιξης για μπράτσα: Οι 5 καλύτερες επιλογές

Vinosculpt Lift & Firm Body Cream, Caudalie

Χάρη στη σύνθεσή της με πολυφαινόλες και εκχύλισμα ίριδας, η Vinosculpt Lift & Firm Body Cream έχει εντυπωσιακά συσφικτική δράση, σμιλεύοντας την επιδερμίδα σε 4 βασικά σημεία του σώματος: χέρια, κοιλιά, στήθος, γλουτούς.

Body Sculpt The Morpho-Reshaping Cream, Lierac

Εμπλουτισμένη με το σύμπλεγμα αναδόμησης Body-Sculpt, αυτή η κρέμα συσφίγγει και τονώνει όλες τις περιοχές που επηρεάζονται από την έλλειψη σφριγηλότητας (μηροί, γοφοί, γλουτοί, χέρια, κοιλιά). Χάρη στην ελαστική υφή της, βοηθάει στη διαμόρφωση της σιλουέτας για να χαρίσει αρμονικές καμπύλες.

Masvelt Advanced Body Shaping Cream, Clarins

Η Clarins Masvelt Advanced Body Shaping Cream συμβάλλει στη σύσφιξη και τον ορισμό των περιγραμμάτων, ενώ παράλληλα προσφέρει αναπλαστική δράση σε περιοχές-κλειδιά όπως τα χέρια, οι γοφοί, η μέση, το στομάχι και τα γόνατα. Η κρεμώδης υφή της λιώνει στο δέρμα, προσφέρει ενυδάτωση και την αφήνει απαλή, μεταξένια και ανακουφισμένη.

Bust Firming Gel, Juliette Armand

Αυτό το συσφικτικό gel, το οποίο είναι ιδανικό για την περιοχή του στήθους και των μπράτσων, προσφέρει στην επιδερμίδα τόνωση και ενισχύει τη συνοχή της.

ABD Reform Skin Tensioner Cream Gel, Frezyderm

Κατάλληλη για μηρούς, γλουτούς και μπράτσα,αυτή η κρέμα-gel επαναφέρει την ελαστικότητα και την αρχική όψη του δέρματος μετά από περιόδους έντονης χαλάρωσης. Διαθέτει Τεχνολογία Drain Effect, για άμεση απορρόφηση δραστικών συστατικών και ταυτόχρονη αποσυμφόρηση.