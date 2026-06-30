Η Δούκισσα Νομικού στο JennyGr: Τα νέα αρώματά της, η συνεργασία με τη μητέρα της και οι προκλήσεις του επιχειρείν

Η Δούκισσα Νομικού μιλά για τη νέα τριλογία αρωμάτων της, Trilogy of the Heart, για τις beauty συνήθειές της και για την επόμενη μέρα του Doukissa Nomikou Collection

Υπάρχουν στιγμές που ένα beauty launch δεν είναι απλώς μια παρουσίαση προϊόντων, αλλά μια πιο προσωπική αφήγηση. Η Δούκισσα Νομικού, μέσα στο ζεστό και κομψό περιβάλλον του Athénée Athens, παρουσίασε πριν μερικές μέρες τη νέα της συλλογή αρωμάτων «Trilogy of the Heart» σαν ένα κομμάτι του εαυτού της που παίρνει μορφή.

Pure, Wild και Blooming: τρία αρώματα, τρεις διαφορετικές εκδοχές της γυναικείας φύσης, αλλά και τρεις τρόποι να μιλήσει για τις δικές της εσωτερικές μεταβάσεις. Από τη διαδρομή της στον χώρο του modeling και της τηλεόρασης μέχρι τη σταδιακή της είσοδο στον κόσμο της επιχειρηματικότητας, και από την εικόνα της «δημόσιας προσωπικότητας» στη δημιουργία ενός brand που φέρει το όνομά της, η ίδια είχε πολλά να μοιραστεί.

Καθώς η κουβέντα μας στο dinner δεν ήταν αρκετή, αποφασίσαμε να μιλήσουμε ξανά για τις αγαπημένες της beauty συνήθειες, για το τι σημαίνει αυτή η τριλογία για εκείνη, για τις προκλήσεις του επιχειρείν, αλλά και για τη μητέρα της, Ούρσουλα Νομικού, που βρίσκεται δίπλα της σε κάθε βήμα αυτού του ταξιδιού. Οι δυο μας κάναμε μια συζήτηση πιο εσωτερική, για το τι σημαίνει τελικά να «χωράς» όλες σου τις εκδοχές και να τις μετατρέπεις σε δύναμη.

Η Δούκισσα Νομικού στο JennyGr

Τι σημαίνει για εσένα η λέξη «ομορφιά»;

Η ομορφιά για μένα δεν περιορίζεται στο περιτύλιγμα. Είναι περισσότερα, όπως η ενέργεια ή η σιγουριά που εκπέμπει ένας άνθρωπος που έχει συμφιλιωθεί με το μέσα του. Σίγουρα, ομορφιά δεν είναι η ιδανική εξωτερική εμφάνιση. Αν το σκεφτείς, πολλές φορές κυνηγάμε την τελειότητα για τον εαυτό μας, ενώ στους άλλους ανθρώπους μας γοητεύουν οι ατέλειές τους.

Έχεις κάποιο προσωπικό ritual ομορφιάς που δεν παραλείπεις ποτέ;

Είμαι συνεπής σε ένα απλό αλλά σημαντικό beauty routine: δεν παραλείπω ποτέ τον καθαρισμό και την ενυδάτωση, όση κούραση κι αν νιώθω. Επίσης, έχει γίνει τρόπος ζωής πια για εμένα η σωστή διατροφή, η συστηματική άσκηση και ο καλός ύπνος. Όλα αυτά μαζί βοηθούν όχι μόνο στην εξωτερική εμφάνιση αλλά και στην εσωτερική ηρεμία.

Το επιχειρηματικό σου ταξίδι ξεκίνησε το 2019. Αν γυρνούσες πίσω στον χρόνο, τι συμβουλή θα έδινες στον εαυτό σου;

Στην πραγματικότητα, πριν τη δημιουργία του Doukissa Nomikou Collection είχε προηγηθεί η απόφασή μου να ασχοληθώ με το επιχειρείν. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, θα έλεγα στον εαυτό μου να ξεκινήσει νωρίτερα. Μου πήρε καιρό να το τολμήσω γιατί περίμενα την ιδανική στιγμή. Τελικά κυλούσε ο χρόνος και κατάλαβα πως δεν θα νιώσω ποτέ έτοιμη παρά μόνο όταν τελικά θα κάνω το πρώτο βήμα.

Πόσο δύσκολο είναι να σε πάρουν στα σοβαρά ως επιχειρηματία όταν ξεκινάς από έναν χώρο όπως η τηλεόραση και το modeling; Υπήρξε στιγμή που ένιωσες ότι έπρεπε να αποδείξεις περισσότερα από άλλους;

Δεν ένιωσα ποτέ ότι δυσκολεύτηκε κάποιος να με πάρει στα σοβαρά. Ίσως γιατί πήρα εγώ από την αρχή στα σοβαρά αυτό που έκανα. Στον μόνο που έπρεπε να αποδείξω κάτι ήταν ο εαυτός μου. Κι έπειτα οι γυναίκες που με εμπιστεύονται. Γι΄ αυτό δουλεύω καθημερινά, με συνέπεια ,δημιουργώντας πρώτα συναισθήματα και μετά προϊόντα. Θέλω να αναπτύσσω προσωπική σύνδεση μαζί τους και να είμαι αντάξια της εμπιστοσύνης τους.

Πόσο δύσκολο είναι σήμερα να ξεχωρίσει ένα ελληνικό jewelry & beauty brand σε μια τόσο ανταγωνιστική αγορά;

Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Η αγορά είναι κορεσμένη αλλά οι γυναίκες πάντα αναζητούν την ειλικρίνεια και την προσωπική σφραγίδα.

Συνεργάζεσαι στενά με τη μητέρα σου σε αυτό το εγχείρημα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αλλά και η μεγαλύτερη πρόκληση αυτής της συνεργασίας

Αν δεν ήταν η μητέρα μου δεν θα είχα ξεκινήσει το Doukissa Nomikou Collection. Το πλεονέκτημα είναι η τυφλή εμπιστοσύνη. Σε όλα. Και το πάθος, η αγνή αγάπη για όσα χτίζουμε μαζί. Η πρόκληση; Το να ξεχωρίζουμε τη δουλειά από τις οικογενειακές μας στιγμές. Είμαστε και οι δυο τόσο αφοσιωμένες στη δουλειά μας που θα μπορούσαμε να μιλάμε συνέχεια γι’ αυτήν.

Τι έμαθες από την επιτυχία του πρώτου αρώματος που σε βοήθησε στη δημιουργία της νέας τριλογίας;

Η επιτυχία του πρώτου αρώματος για πολλά χρόνια με άγχωσε και με …πάγωσε. Το πρώτο άρωμα Doukissa Nomikou Eau De Toilette Crunchy Caramel & Vanilla αγαπήθηκε τόσο πολύ από τον κόσμο που φοβήθηκα πως δύσκολα θα μπορούσε κάποιο νέο να βρει χώρο. Έψαχνα για περίπου 4 χρόνια μέχρι να βρω μια νέα μυρωδιά που θα με σαγηνέψει. Και για την ακρίβεια τελικά βρήκα 3. Και κάπως έτσι γεννήθηκε η τριλογία των αρωμάτων, The Fragrance Trilogy.

Το concept της συλλογής μιλά για τη γυναικεία πολυπλοκότητα ως δύναμη. Πιστεύεις ότι η κοινωνία έχει πλέον αγκαλιάσει αυτή την πολυπλοκότητα; Ή ακόμα ζητά από τις γυναίκες να είναι “μία εκδοχή”;

Κακά τα ψέματα, ακόμα ορισμένοι προσπαθούν να μας βάλουν σε κουτάκια. Όμως, η γυναίκα είναι όλα: είναι Pure, είναι Wild, είναι Blooming. Δεν είμαστε ένα πράγμα, είμαστε ένας ολόκληρος κόσμος. Τα αρώματά μου είναι ο καθρέφτης αυτής της πολυπλοκότητας που για μένα δεν είναι απλώς δύναμη, είναι υπερδύναμη!

Αν έπρεπε να περιγράψεις τα Pure, Wild και Blooming με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν;

Για το Pure θα έλεγα: Καθαρότητα, γλύκα, νοσταλγία. Για το Wild: Πάθος, ελευθερία, ένταση. Για το Blooming: Ευτυχία, ανεμελιά , θηλυκότητα.

Ποια από τις τρεις πλευρές της γυναίκας που εκπροσωπούν τα αρώματα σε εκφράζει περισσότερο αυτή την περίοδο της ζωής σου;

Και οι 3. Αυτή την περίοδο, νιώθω πιο «Blooming» από ποτέ. Είναι η φάση της εξέλιξης, όπου νιώθω ότι ανθίζω προσωπικά και επαγγελματικά, βρίσκοντας μια ισορροπία που με κάνει να νιώθω πλήρης. Από την άλλη νιώθω και «Pure» γιατί το καλοκαίρι πάντα ξυπνούν μέσα μου αναμνήσεις και συναισθήματα που δημιουργούν μια γλυκιά νοσταλγία. Και τέλος, μπορώ να πω πως η «Wild» πλευρά μου έχει κυριαρχήσει περισσότερο τα τελευταία χρόνια γιατί πλέον νιώθω περισσότερη δύναμη και σιγουριά.

Πόσο ενεργά συμμετείχες στην επιλογή των αρωματικών νοτών και στη δημιουργική διαδικασία;

Πιο ενεργά δεν γίνεται! Είναι 100% προσωπική μου επιλογή. Ίσως και γι’ αυτό μου πήρε 4 χρόνια μέχρι να καταλήξω στις νότες που μου ξυπνούν τόσα πολλά και διαφορετικά συναισθήματα.

Υπάρχει κάποια στιγμή στην πορεία του brand που σε έκανε να πεις «τα καταφέραμε»;

Όχι. Όχι ακόμη. Μόλις καταφέρνουμε τον έναν στόχο, το μυαλό μου είναι ήδη στον επόμενο. Είμαστε ακόμη στην αρχή. Αλλά δεν μπορώ να σου κρύψω πως νιώθω μεγάλη χαρά και περηφάνια που γινόμαστε κομμάτι της καθημερινότητας των γυναικών. Είναι τιμητικό! Ωστόσο, νιώθω πάντα πως τα καλύτερα είναι αυτά που θα έρθουν. Οπότε έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά!

Ποιο είναι το όραμά σου για το Doukissa Nomikou Collection τα επόμενα πέντε χρόνια;

Να συνεχίσει να μεγαλώνει με σεβασμό στην ποιότητα και φυσικά στις ανάγκες των γυναικών. Θέλω το brand να γίνει ο προορισμός όπου η γυναίκα θα βρίσκει όλα εκείνα τα luxury αλλά προσιτά στοιχεία που αναβαθμίζουν την καθημερινότητά της, που την κάνουν να αισθάνεται μοναδική και ακαταμάχητη. Στόχος είναι να εξαπλωθούμε περισσότερο και στο εξωτερικό. Να φτιάξουμε μια γυναικεία κοινότητα όπου θα μοιραζόμαστε τις ιστορίες, τις εμπειρίες και τα συναισθήματά μας. Η μια θα «ανεβάζει» και θα ενδυναμώνει την άλλη. Η μια θα είναι έμπνευση για την άλλη. Και όλες μαζί θα ομορφύνουμε τον κόσμο γύρω μας.

Υπάρχει κάποιο επόμενο βήμα ή νέα κατηγορία προϊόντων που θα ήθελες να εξερευνήσεις;

Έχω πολλές ιδέες στο μυαλό μου! Θα τα ξαναπούμε όμως όταν έρθει η ώρα. Μείνετε συντονισμένες!