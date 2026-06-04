Η Κατερίνα Μπαξεβανάκη στο JennyGr: Η Γη της Ελιάς, το θέατρο και το μεγαλύτερο στερεότυπο για την Gen Z

Από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, η Κατερίνα Μπαξεβανάκη είναι αναμφίβολα το πρόσωπο που θα μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον στο χώρο της υποκριτικής

Για την Κατερίνα Μπαξεβανάκη, η υποκριτική στη ζωή της ήταν μάλλον μονόδρομος. Έχοντας περάσει στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, την αμέσως επόμενη χρονιά πέρασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού θεάτρου - μια χρονιά που όπως λέει η ίδια δεν θα ξεχάσει ποτέ. Σήμερα, πιο πιθανό να την ξέρεις ως Μυρτώ Μανωλάκου, ο ρόλος που υποδύεται στην επιτυχημένη σειρά η Γη της Ελιάς. Ένας χαρακτήρας που δεν έχει κοινά χαρακτηριστικά με την ίδια στην πραγματικότητα, αλλά αυτή είναι η γοητεία της υποκριτικής. Άλλωστε, όπως εξηγεί, την γοητεύουν οι κόντρα ρόλοι.

Εκτός από την Γη της Ελιάς, η Κατερίνα Μπαξεβανάκη ετοιμάζεται και για τη νέα θεατρική παράσταση «Πετάει Πετάει», στο Θέατρο Αλέα, στην Πειραιώς 107. Πρόκειται για την γαλλική κωμωδία του Marc Camoletti, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσιας Παναγοπούλου και διασκευή του Γιώργου Βαλαρη και Στέλιου Παπαδόπουλου.

Αν κάποιος μπορούσε να την περιγράψει με τρεις λέξεις, θα την χαρακτήριζε επίμονη, αισιόδοξη και δυναμική. Στην πιο δημιουργική της φάση, λοιπόν, μιλήσαμε μαζί της για τον ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, πώς είναι μια ημέρα στα γυρίσματα, πώς αποφάσισε να αφήσει τον αθλητισμό για να αφοσιωθεί πλήρως στην υποκριτική, αλλά και τι σημασία έχει ο έρωτας στη ζωή της.

Φωτογραφία: Βασίλης Ελευθερίου

Αυτή τη περίοδο σε βλέπουμε στην επιτυχημένη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία;

Έλαβα ένα τηλεφώνημα από την παραγωγή η οποία με κάλεσε και μου ζήτησε να περάσω από κάστινγκ για τον ρόλο της Μυρτώς Μανωλάκου. Υλοποίησα το κάστινγκ και την επόμενη μέρα ακριβώς με πήραν να με ειδοποιήσουν ότι έκλεισα τον ρόλο και ότι πρέπει να είμαι στην Κύπρο σε τρεις μέρες για να ξεκινήσω γυρίσματα . Από την πρώτη στιγμή με κέρδισε τόσο η δυναμική της σειράς όσο και οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτήν.

Πες μας δύο λόγια για τον ρόλο σου. Πώς έπλασες την Μυρτώ όταν έμαθες ότι θα την υποδυθείς;

Η Μυρτώ είναι ένας χαρακτήρας με ευαισθησίες, εσωτερικές συγκρούσεις και με μια μεγάλη ανάγκη να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Αυτό που με γοήτευσε από την αρχή είναι ότι δεν είναι μονοδιάστατη· έχει φωτεινές αλλά και πιο σκοτεινές πλευρές, γεγονός που την κάνει πολύ ανθρώπινη και αληθινή.

Υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάμεσα στην Κατερίνα και τη Μυρτώ ή είστε εντελώς αντίθετοι χαρακτήρες;

Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν τόσα πολλά κοινά σημεία με τον ρόλο μου, καθώς η Μυρτώ ζει πολύ μέσα στις σκέψεις της και χάνει την ισορροπία . Εγώ από την άλλη δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να χάσει το κέντρο του. Η Μυρτώ συχνά αφήνει τα συναισθήματά της να την παρασύρουν και παίρνει αποφάσεις παρορμητικά, ενώ εγώ προσπαθώ να σκέφτομαι πιο ψύχραιμα και να ζυγίζω περισσότερο τα δεδομένα πριν ενεργήσω. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον σε αυτή την δουλειά: να ανακαλύπτεις τα σημεία στα οποία ταυτίζεσαι με έναν χαρακτήρα, αλλά και εκείνα που σε προκαλούν να δεις τον κόσμο μέσα από μια διαφορετική οπτική.

Αλήθεια, σου αρέσει να δοκιμάζεσαι σε κόντρα ρόλους; Το επιδιώκεις;

Η αλήθεια είναι πως με γοητεύει πολύ ναι. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να καλείσαι να υποδυθείς έναν άνθρωπο που έχει διαφορετική νοοτροπία, συμπεριφορά ή βιώματα από τα δικά σου, καθώς αυτό σε βγάζει από τη ζώνη άνεσής σου και σε ωθεί να εξερευνήσεις και άλλα πράγματα .

Ο Ανδρέας Γεωργίου μας έχει χαρίσει πολλές επιτυχίες στην τηλεόραση. Σε έκανε αυτό να νιώσεις ακόμη περισσότερη ασφάλεια μαζί του;

Όταν συνεργάζεσαι με ανθρώπους που έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από τη δουλειά τους, νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε καλά χέρια και ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο όραμα για το αποτέλεσμα. Πέρα όμως από τις επιτυχίες του, αυτό που με έκανε να αισθανθώ πραγματικά άνετα ήταν ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει και επικοινωνεί με τους συνεργάτες του. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ αυτό που κάνει, ακούει τις απόψεις των ηθοποιών και δημιουργεί ένα περιβάλλον συνεργασίας και δημιουργικότητας.

Φωτογραφία: Βασίλης Ελευθερίου

Ο έρωτας για μένα είναι ένα σαρωτικό συναίσθημα δεν είναι πάντα κάτι εύκολο ή προβλέψιμο. Θεωρώ ότι όταν είναι αληθινός κανείς και τίποτα δεν μπορεί να πάει κόντρα σ’ αυτόν.

Ως ηθοποιός που ανήκει στην Gen Z, ποια πιστεύεις ότι είναι τα μεγαλύτερα στερεότυπα που αντιμετωπίζει η γενιά σου στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης;

Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα στερεότυπα που συνοδεύουν τη Gen Z είναι ότι πρόκειται για μια γενιά που τα θέλει όλα γρήγορα και εύκολα. Πιστεύω όμως ότι αυτή η εικόνα συχνά αδικεί πολλούς νέους ανθρώπους που δουλεύουν με συνέπεια, πειθαρχία και μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνουν. Σίγουρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας και μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο επικοινωνίας, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αντικαθιστούν τη μελέτη, την εκπαίδευση αλλά και τη συνεχή εξέλιξη.

Ήξερες από μικρή ότι θέλεις να ασχοληθείς με την υποκριτική ή προέκυψε στην πορεία;

Ήξερα από πολύ μικρή ότι αγαπώ την δημιουργική διαδικασία . Πήγαινα σε ένα σχολείο που είχε άψογη σχέση με το θέατρο και αυτό θεωρώ έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να κατασταλάξω ότι αυτό θέλω να κάνω.Ύστερα έδωσα πανελλαδικές εξετάσεις και πέρασα στη Φιλοσοφική σχολή Αθηνών, την επόμενη χρονιά ακριβώς πέρασα και στην Δραματική σχολή του Εθνικού θεάτρου , εκείνη την χρονιά νομίζω δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Θεωρώ ότι αυτή η σκέψη -της υποκριτικής- είχε ωριμάσει από πολύ μικρή ηλικία μέσα μου και όσο προχωρώ σε αυτό το ταξίδι, τόσο πιο σίγουρη νιώθω ότι έχω επιλέξει έναν δρόμο που με εκφράζει και με γεμίζει δημιουργικά.

Έχεις ήδη στο βιογραφικό σου αξιόλογες δουλειές στο θέατρο. Πού νιώθεις ότι εκφράζεσαι πιο ελεύθερα: στο θεατρικό σανίδι με την άμεση επαφή με το κοινό ή μπροστά από την κάμερα;

Και τα δυο μέσα έχουν τη δική τους μαγεία και τις δικές τους απαιτήσεις. Δεν θα έλεγα ότι νιώθω πιο ελεύθερα στο ένα ή στο άλλο προσπαθώ να εκφράζομαι δημιουργικά μέσα από κάθε πρόκληση που μου δίνεται.

Έχεις υπάρξει και αθλήτρια πόλο, σωστά; Πώς αποφάσισες να αφήσεις την πισίνα για την υποκριτική;

Η οικογένεια μου έχει άψογη σχέση με τον αθλητισμό οπότε από πολύ μικρή πήγαινα κολύμβηση και στην πορεία ασχολήθηκα πιο σοβαρά με το κομμάτι του πρωταθλητισμού στον υγρό στίβο . Ετσι ήμουν αθλήτρια πόλο στην ομάδα του Ολυμπιακού . Ήμουν τρίτη γυμνασίου όταν η ομάδα μου προετοιμαζόταν για πρωτάθλημα . Εγώ εκείνη την περίοδο έπαθα ρήξη στο γόνατο και αυτό ήταν κάτι που τότε με άφησε εκτός πρωταθλήματος . Ομως επειδή όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο το σχολείο μου θα πήγαινε με τις «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη στο αρχαίο θέατρο της Ιταλίας στην Ταορμινα για 5 παραστάσεις . Ετσι έχασα το πρωτάθλημα εκείνη την χρονιά αλλά πήγα στην Ιταλία για πέντε παραστάσεις με τις «Εκκλησιάζουσες »και εκεί συνειδητοποίησα ότι ενώ αγαπώ την πισίνα είχα μια βαθύτερη ανάγκη για δημιουργία.

Τα καθημερινά σίριαλ έχουν εξαντλητικούς ρυθμούς. Μπορείς να μας περιγράψεις μια τυπική (και ίσως κάπως χαοτική) μέρα στα γυρίσματα;

Τα καθημερινά γυρίσματα έχουν πράγματι πολύ απαιτητικούς ρυθμούς και καμία μέρα δεν είναι ακριβώς ίδια με την προηγούμενη. Συνήθως η ημέρα ξεκινά αρκετά νωρίς, με προετοιμασία, μακιγιάζ, μαλλιά και μια γρήγορη ανασκόπηση των σκηνών που πρόκειται να γυριστούν. Από εκεί και πέρα, όλα κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, γιατί το πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο και υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε λίγες ώρες.Υπάρχουν ημέρες που μπορεί να βρεθείς να γυρίζεις έντονες συναισθηματικές σκηνές το πρωί και λίγη ώρα αργότερα να πρέπει να περάσεις σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Συχνά αλλάζουμε χώρους, κοστούμια και ψυχολογικές καταστάσεις μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κάτι που απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση και προσαρμοστικότητα.

Ποια στιγμή στην μέχρι τώρα καριέρα σου στην υποκριτική, μνημονεύεις συχνά; Ή που δεν θα ξεχάσεις σίγουρα.

Θεωρώ ότι κάθε συνεργασία έχει την δική της αξία ,όμως δεν μπορώ να μην αναφέρω την συνεργασία μου με τον Θάνο Παπακωνσταντίνου στο έργο «L’ Orfeo» στην Magravial Opera της Γερμανίας. Μια εμπειρία που πιστεύω θα παραμείνει ανεξίτηλη μέσα μου.

Πώς διασκεδάζει η Gen Z σήμερα; Έχεις κάποια αγαπημένα στέκια ή προτιμάς την χαλάρωση στο σπίτι;

Είναι περίοδοι της ζωής μου που λατρεύω να απολαμβάνω ένα όμορφο φαγητό μαζί με τις φίλες μου ή με αγαπημένα πρόσωπα αλλά είναι και άλλες μέρες που προτιμώ την ζεστασιά του σπιτιού . Μου αρέσει να συνδυάζω και τα δύο γιατί πιστεύω ότι η ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική ζωή και την προσωπική ξεκούραση είναι σημαντική .

Φωτογραφία: Βασίλης Ελευθερίου

Αν μπορούσες να διαλέξεις τον επόμενο μεγάλο σου ρόλο, τι χαρακτήρα θα ήθελες να υποδυθείς; Υπάρχει κάποιος κλασικός ρόλος που αποτελεί όνειρο ζωής;

Αν είχα τη δυνατότητα να επιλέξω, θα με ενδιέφερε ένας ρόλος με έντονη εσωτερική διαδρομή, ένας χαρακτήρας με αντιφάσεις και βάθος, που να εξελίσσεται μέσα στην ιστορία. Δεν έχω έναν συγκεκριμένο “ρόλο-όνειρο”, περισσότερο με ενδιαφέρει η πρόκληση κάθε χαρακτήρα .

Τι ρόλο παίζει ο έρωτας στην ζωή σου;

Ο έρωτας για μένα είναι ένα σαρωτικό συναίσθημα δεν είναι πάντα κάτι εύκολο ή προβλέψιμο. Θεωρώ ότι όταν είναι αληθινός κανείς και τίποτα δεν μπορεί να πάει κόντρα σ’ αυτόν.