5 νέα αντηλιακά σώματος που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στην τσάντα θαλάσσης σου

Οι νέες συνθέσεις που αξίζει να δοκιμάσεις

Διακοπες έκλεισες (ελπίζουμε!). Αντηλιακό αγόρασες όμως; Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Δοκιμάσαμε όλα τα νέα λανσαρίσματα και καταλήξαμε ποια είναι εκείνα που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στην τσάντα θαλάσσης σου.

Από ανάλαφρα σπρέι μέχρι βελούδινες λοσιόν και σούπερ απορροφητικά gels, τα νέα αντηλιακά σώματος του φετινού καλοκαιριού δεν θυμίζουν σε τίποτα τις «βαριές» συνθέσεις και υφές του παρελθόντος. Προσφέρουν προστασία ευρέος φάσματος και ενυδατώνουν την επιδερμίδα, χωρίς να αφήνουν λευκά υπολείμματα, ενώ παράλληλα χαρίζουν μια αίσθηση φρεσκάδας που κάνει την εφαρμογή τους πιο εύκολη και πιο ευχάριστη από ποτέ.

Τα νέα αντηλιακά σώματος που πρέπει να δοκιμάσεις

Suncare SPF 50 Body Sunscreen, St. Moriz

Εμπλουτισμένο με Aloe Vera και Βιταμίνη Ε για προστασία και ενυδάτωση, αυτό το αντηλιακό σώματος με SPF50 προστατεύει την επιδερμίδα από τις μακροπρόθεσμες βλάβες και την πρόωρη γήρανση που προκαλεί ο ήλιος.

Sun Secure Spray SPF50+, SVR

Σχεδιασμένο για όλα τα ευαίσθητα και τα υπερευαίσθητα δέρματα στον ήλιο, αυτό το εξαιρετικά λεπτό σπρέι εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα σε πρόσωπο και σώμα, εξασφαλίζοντας άνεση και προστασία όλη την ημέρα.

Ultra Sheer Invisible Hydrating Lotion SPF30, Neutrogena

Με τη δύναμη της τεχνολογίας Helioplex SL®, αυτό το αντηλιακό προσφέρει υψηλή προστασία ευρέος φάσματος από τις ακτίνες UVB, long-UVA, το ορατό φως και τη ρύπανση. Η σύνθεση που περιέχει γλυκερίνη, νιασιναμίδη και αντιοξειδωτική βιταμίνη E, βοηθά στην καταπολέμηση των σημαδιών πρόωρης γήρανσης που προκαλούνται από την έκθεση στον ήλιο και τους περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες.

Foaming Sun Protection SPF50, Rituals

Η αφρώδης υφή του απορροφάται γρήγορα χωρίς να αφήνει κολλώδη αίσθηση, χαρίζοντας στην επιδερμίδα απαλότητα και ένα διακριτικό άρωμα από λευκό τσάι και άνθος λωτού. Παρότι εξαιρετικά ελαφρύ στην υφή, προσφέρει την ίδια υψηλού επιπέδου προστασία με ένα κλασικό αντηλιακό.