Είναι ό,τι πρέπει για εσένα που δεν αγαπάς την βαριά αίσθηση των κλασικών αντηλιακών πάνω στο πρόσωπό σου

Μετά τα εξωσώματα και τα πολυνουκλεοτιδια, οι αντηλιακοί οροί είναι χωρίς αμφιβολία το πιο πολυσυζητημένο beauty item του φετινού καλοκαιριού. Ανάλαφροι, αόρατοι πάνω στην επιδερμίδα και γεμάτοι δραστικά συστατικά, έχουν καταφέρει να μετατρέψουν το καθημερινό αντηλιακό από «υποχρέωση» σε βήμα που πραγματικά ανυπομονείς να κάνεις. Και όχι, δεν είναι απλώς ένα ακόμη trend του TikTok που θα ξεχαστεί σε λίγους μήνες.

Σε αντίθεση με τα κλασικά αντηλιακά σε μορφή κρέμαας, οι αντηλιακοί οροί έχουν πιο λεπτόρρευστη, serum-like υφή που απορροφάται σχεδόν αμέσως, χωρίς να αφήνει λιπαρότητα ή λευκά ίχνη. Παράλληλα, συνδυάζουν υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία με skincare οφέλη, καθώς συχνά περιέχουν υαλουρονικό οξύ, αντιοξειδωτικά, νιασιναμίδη και άλλα συστατικά που φροντίζουν την επιδερμίδα όσο την προστατεύουν. Το αποτέλεσμα; Ένα προϊόν που λειτουργεί σαν υβρίδιο ανάμεσα σε ορό και αντηλιακό, προσφέροντας την αίσθηση ενός ελαφριού skincare βήματος αντί για μια «βαριά» στρώση προστασίας.

Σε πείσαμε να εντάξεις έναν αντηλιακό ορό στη ρουτίνα σου; Αν ναι, δες παρακάτω τις αγαπημένες μας επιλογές:

Αντηλιακός ορός: 5 κορυφαίες επιλογές

Ambre Solaire Invisible Serum Super UV Daily Face Sunscreen SPF50+, Garnier-Απόκτησέ τον εδώ

Αυτός ο αντηλιακός ορός προσφέρει πολύ υψηλή αντηλιακή προστασία SPF50+ ενάντια στις ακτίνες UVB, UVA και UVA μεγάλου μήκους, ενώ γίνεται αόρατος πάνω στο πρόσωπο τη στιγμή της εφαρμογής.

Luxurious SunCare Sunscreen SPF30 Face Serum, Intermed-Απόκτησέ τον εδώ

Εμπλουτισμένος με υαλουρονικό οξύ, κεραμίδια σιταριού, προβιταμίνη Β5 και βιταμίνη Ε, αυτός ο αντηλιακός ορός με πολύ ελαφριά υφή προσφέρει υψηλή προστασία από την επιβλαβή ακτινοβολία UVA & UVB, ενώ παράλληλα ενυδατώνει και αφήνει το δέρμα πιο λείο.

Instant Plump SPF50+, 1.2% Hyaluronic Acid & Niacinamide Ultra Serum, Avene-Απόκτησέ τον εδώ

Το Instant Plump SPF50+, 1.2% Hyaluronic Acid & Niacinamide Ultra Serum συνδυάζει την πολύ υψηλή προστασία ενός αντηλιακού προϊόντος, με την αποτελεσματικότητα σύσφιξης ενός προϊόντος skincare, σε μια εξαιρετικά ελαφριά υφή ορού.

Sun Perfecting Unifying Serum SPF50, Lancaster-Απόκτησέ τον εδώ

Προστατεύοντας την επιδερμίδα από τις ακτίνες UVB και UVA, το ορατό φως και τις υπέρυθρες ακτίνες, η τεχνολογία Full Light Technology και το Sun Repair System προστατεύουν την επιδερμίδα από το 100% του ηλιακού φάσματος και βοηθούν στην αποκατάσταση των φθορών που προκαλούνται από τον ήλιο. Με τα πρόσθετα οφέλη της νιασιναμίδης και της βιταμίνης C, αυτός ο εξαιρετικά ελαφρύς και ενυδατικός ορός στοχεύει επίσης στις σκούρες κηλίδες και τις ρυτίδες.

Queen Screen SPF50+ SKINSCREEN™, Ultra Violet-Απόκτησέ τον εδώ

Ιδανικό για κανονικές έως ξηρές επιδερμίδες, η μεταξένια υφή του Queen Screen μεταδίδει ένα SPF 50+ ευρέος φάσματος και αντιοξειδωτική προστασία για να προστατεύσει το πρόσωπο καθημερινά, με ένα διακριτικό άρωμα τριαντάφυλλου.