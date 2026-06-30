Ό,τι πιο πρακτικό μπορείς να βάλεις στην τσάντα σου

Γιατί να κουβαλάς ένα ολόκληρο μπουκάλι όταν μπορείς να έχεις το αγαπημένο σου άρωμα στην παλάμη του χεριού σου; Τα αρώματα σε στικ είναι η νέα εμμονή των beauty girlies. Δικαίως. Αποτελούν τον πιο εύκολο τρόπο να ανανεώνεις το άρωμά σου μέσα στη μέρα, ενώ χωράνε παντού, από το ντουλάπι του γραφείου, μέχρι το πιο μικρό τσαντάκι. Ιδού οι δικές μας αγαπημένες επιλογές, που συνδυάζουν πρακτικότητα, κομψότητα και μοναδικές αρωματικές νότες:

Άρωμα στικ: 5 αγαπημένες επιλογές

Fleur de Figuier Wellbeing Solid Fragrance, Roger & Gallet

Αυτό το λουλουδάτο και φρουτώδες άρωμα με νότες από σύκο, μόσχο και γκρέιπφρουτ θα σε συνοδεύσει σε όλες τις καλοκαιρινές περιπέτειές σου.

Solid Perfume Marvel of Peru, L' Erborario

Με νότες από βανίλια, άνθη πορτοκαλιάς και λευκό μόσχο, αυτό το «καθαρό», φλοράλ άρωμα μπορείς να το έχεις πάντα μαζί σου χάρη στην πρακτική του συσκευασία.

Cheirosa 62 Jelly Perfume Balm, Sol de Janeiro

Διαθέσιμο στο εμβληματικό και ακαταμάχητο άρωμα Cheirosa 62, αυτό το balm απλώνεται εύκολα και λιώνει πάνω στην επιδερμίδα, αποκαλύπτοντας νότες φιστικιού και αλμυρής καραμέλας.

Irresistible Solid Eau de Parfum, Givenchy

Το Irresistible Solid Perfume από τον οίκο Givenchy συνδυάζει τη φρεσκάδα ενός μπουκέτου τριαντάφυλλων με τη ζωηρή, εθιστική νότα ζουμερού αχλαδιού. Η απαλή, βελούδινη υφή του λιώνει εύκολα, αφήνοντας το δέρμα αρωματισμένο και ενυδατωμένο χωρίς κολλώδη αίσθηση.

Miss Dior Parfum Mini Miss Solid Perfume, Dior

Εμπλουτισμένο με κερί τριαντάφυλλου, αυτό το άρωμα σε στερεά μορφή πλημμυρίζει το δέρμα με λουλουδάτες, φρουτώδεις και ξυλώδεις νότες, ενώ παράλληλα το αφήνει ενυδατωμένο.