Τι να κάνεις για να μεγαλώσουν τα φρύδια σου μετά τα 50

Οι κινήσεις-κλειδιά που προτείνουν οι ειδικοί

Μετά τα 50, πολλά πράγματα αλλάζουν: Η λίμπιντο, η ποιότητα των μαλλιών, της επιδερμίδας και η... πυκνότητα των φρυδιών! Η αλήθεια είναι ότι καθώς περνούν τα χρόνια, πολλές γυναίκες παρατηρούν ότι τα φρύδια τους αρχίζουν να χάνουν σταδιακά την πυκνότητα και το σχήμα που είχαν κάποτε. Πρόκειται για κάτι απολύτως φυσιολογικό, αφού η μείωση των οιστρογόνων κατά την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση επηρεάζει τον κύκλο ανάπτυξης της τρίχας, ενώ τα χρόνια έντονου καθαρισμού με το τσιμπιδάκι μπορεί να έχουν αποδυναμώσει μόνιμα ορισμένους θύλακες. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Με τη σωστή φροντίδα, λίγη υπομονή και μερικές έξυπνες κινήσεις, μπορείς να ενισχύσεις την ανάπτυξή τους και να τους χαρίσεις μια πιο γεμάτη και φυσική όψη. Πώς μπορούν να μεγαλώσουν τα φρύδια σου λοιπόν μετά τα 50;

Πώς να μεγαλώσουν τα φρύδια μου;

Άφησε το τσιμπιδάκι στην άκρη

Το πρώτο και πιο δύσκολο βήμα είναι να αντισταθείς στον πειρασμό να αφαιρέσεις κάθε νέα τρίχα που εμφανίζεται. Μετά τα 50, ο κύκλος ανάπτυξης είναι πιο αργός, επομένως τα φρύδια χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αποκτήσουν ξανά πυκνότητα. Δώσε τους τουλάχιστον οκτώ έως δώδεκα εβδομάδες πριν επιχειρήσεις να διορθώσεις το σχήμα τους και, όταν έρθει η στιγμή, προτίμησε μια όσο το δυνατόν πιο συντηρητική προσέγγιση.

Επένδυσε σε έναν ορό φρυδιών

Οι εξειδικευμένοι οροί για τα φρύδια έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Συνθέσεις με πεπτίδια, πανθενόλη, βιοτίνη και ενυδατικά συστατικά συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος για την τρίχα, ενώ παράλληλα βοηθούν στη μείωση του σπασίματος. Η συνέπεια είναι βέβαια το κλειδί, αφού για τα πρώτα ορατά αποτελέσματα συνήθως χρειάζονται αρκετές εβδομάδες καθημερινής χρήσης.

Χτένιζέ τα καθημερινά

Μπορεί να ακούγεται απλό, όμως το καθημερινό βούρτσισμα με ένα καθαρό spoolie βοηθά τις τρίχες να διατηρούνται στη σωστή κατεύθυνση, ενώ παράλληλα διεγείρει απαλά την περιοχή. Είναι μια μικρή συνήθεια που βελτιώνει άμεσα την εικόνα των φρυδιών και τα κάνει να δείχνουν πιο περιποιημένα, ακόμη κι όταν βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης.

Δώσε έμφαση στη διατροφή σου

Μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες, σίδηρο, ψευδάργυρο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β μπορεί να βοηθήσει στη φυσιολογική ανάπτυξη των τριχών. Αν παρατηρήσεις βέβαια απότομη ή έντονη αραίωση στα φρύδια ή στα μαλλιά, είναι σημαντικό να συμβουλευτείς τον γιατρό σου, καθώς μπορεί να σχετίζεται με ορμονικές αλλαγές ή διατροφικές ελλείψεις.

Γέμισε τα κενά με φυσικό τρόπο

Όσο περιμένεις τα φρύδια να ανακτήσουν την πυκνότητά τους, δοκίμασε να γεμίσεις τα κενά με ένα μολύβι λίγο πιο ανοιχτό από το χρώμα των μαλλιών σου ή με ένα tinted brow gel.