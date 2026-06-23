Αυτά είναι τα καλύτερα οικονομικά serum βλεφαρίδων που θα δοκιμάσεις ποτέ

Οι συνθέσεις που θα σου χαρίσουν πιο πλούσιες, πιο μακριές και πιο ανθεκτικές βλεφαρίδες

Στα πλαίσια του clean girl aesthetic και της μανίας με τα no makeup makeup looks, τα serum βλεφαρίδων βρήκαν τη θέση τους στη ρουτίνα ομορφιάς, υποσχόμενα καθηλωτικό, flirty βλέμμα χωρίς mascara, extensions και lash lift.

Πλέον δεν χρειάζεται να επενδύσεις μεγάλα ποσά για να δεις αποτέλεσμα. Στα φαρμακεία και τα beauty counters θα βρεις πολλά οικονομικά serum βλεφαρίδων με άκρως αποτελεσματικές συνθέσεις που στηρίζονται σε δραστικά αλλά ήπια συστατικά όπως πεπτίδια, πανθενόλη και ενυδατικούς παράγοντες που «δουλεύουν» στη ρίζα της τρίχας. Ο στόχος τους δεν είναι η άμεση μεταμόρφωση, αλλά η σταδιακή ενίσχυση της αντοχής και της πυκνότητας, ώστε οι βλεφαρίδες να δείχνουν πιο γεμάτες και υγιείς με τον χρόνο. Και το πετυχαίνουν.

Ακολουθούν οι δικές μας αγαπημένες budget-friendly επιλογές για να διαλέξεις:

Τα καλύτερα budget-friendly serum βλεφαρίδων

Multi-Peptide Lash and Brow Serum, The Ordinary

Αυτός ο συμπυκνωμένος ορός με σύμπλεγμα πεπτιδίων έχει σχεδιαστεί για να χαρίζει στις βλεφαρίδες και τα φρύδια πιο πυκνή, γεμάτη και υγιή όψη.

Caffeine Kick Lash & Brow Serum, Catrice

Ο θρεπτικός ορός Catrice Caffeine Kick Lash & Brow Serum ενισχύει την ανάπτυξη των φρυδιών, καθώς και των βλεφαρίδων με το ενεργό σύμπλεγμα του που περιέχει ένα πεπτίδιο, πανθενόλη και καφεΐνη.

Clinically Proven Lash Serum, L'Oréal Paris

Η μεταξένια και απαλή φόρμουλα, εμπλουτισμένη με ένα σύμπλεγμα θρεπτικών συστατικών, όπως καστορέλαιο, βιταμίνη Β5, και υαλουρονικό οξύ, θρέφει τις βλεφαρίδες και τις αφήνει απαλές και υγιής. Τα εκχυλίσματα των θρεπτικών συστατικών, εξασφαλίζουν ότι οι βλεφαρίδες παραμένουν όμορφες και βοηθούν στην αποκατάσταση των φθορών που προκαλούνται από τη βαριά χρήση μάσκαρα, τα extensions και τις ψεύτικες βλεφαρίδες.

The Skin Pharmacist Restore & Renew Eyelash Booster Serum, Intermed

Η επιστημονικά μελετημένη του σύνθεση βοηθά τις βλεφαρίδες να είναι πιο υγιείς, πιο πυκνές και μακριές για ένα φυσικά σαγηνευτικό βλέμμα. Δίνει ζωντάνια στις βλεφαρίδες, τις κρατάει ενυδατωμένες και αποτρέπει τη φθορά τους