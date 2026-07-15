Μάρω Κοντού: Η αναπάντεχη συμβουλή της που θα θυμόμαστε για πάντα

Η συμβουλή ομορφιάς που θα έδινε σε κάθε γυναίκα

Η Μάρω Κοντού, μία από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή. Από τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, όταν μεσουρανούσε στη μεγάλη οθόνη, μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής της, παρέμενε σύμβολο φινέτσας, γοητείας και θηλυκότητας. Η παρουσία της ξεχώριζε όχι μόνο για το ταλέντο της, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τον χρόνο και τη ζωή. Ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία, η Μάρω Κοντού εντυπωσίαζε με το κομψό της στιλ, τη θετική της ενέργεια και τη φιλοσοφία της γύρω από την ομορφιά και την ευεξία.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Πάμε Δανάη», η αγαπημένη ηθοποιός είχε μιλήσει για τις συνήθειες που τη βοηθούν να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση και να νιώθει ευεξία. Όπως είχε αναφέρει, προσέχει τη διατροφή της και φροντίζει να ασκείται καθημερινά, έστω και για λίγα λεπτά. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία του να έχει κανείς ενδιαφέροντα και να παραμένει ενεργός σε κάθε ηλικία.

«Προσέχω τη διατροφή μου, γυμνάζομαι 5 λεπτά τη μέρα. Σημαντικό στην τρίτη ηλικία είναι να έχεις ενδιαφέροντα. Δεν μένω πίσω και δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος με ταμπού», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, είχε εξομολογηθεί πως δεν την ενοχλεί η ηλικία της, καθώς αισθάνεται δημιουργική και γεμάτη ζωή: «Δεν θα ήθελα να ξαναγίνω 30 χρονών. Όλα τα λάθη της ζωής μου τα έκανα τότε. Η καλύτερη εποχή μου είναι τώρα, αρκεί να κρατήσει».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε τη συμβουλή ομορφιάς που θα έδινε σε κάθε γυναίκα και δεδομένου ότι η ίδια δεν έχει διστάσει να μιλήσει για το face lift που έχει κάνει στο παρελθόν, εντυπωσιαστήκαμε: «Μια συμβουλή που θα έδινα στις γυναίκες είναι να μην κάνουν ποτέ ενέσιμα. Σε έναν καλό πλαστικό χειρουργό μπορούν να κάνουν ένα μικρό τραβηγματάκι και να χρησιμοποιούν κρέμες. Καλός ύπνος, καλή καρδιά και καλή διάθεση», είχε πει. «Έκανα face lift γιατί είχε αρχίσει να με ενοχλεί το πρόσωπό μου. Φοβήθηκα πολύ, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα. Την άλλη μέρα ήμουν στον δρόμο με ένα μαντήλι και γυαλιά και αυτό ήταν όλο», εξήγησε.

Όπως είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ3, έκανε το συγκεκριμένο face lift το 2007 και ήταν η μοναδική αισθητική επέμβαση που έχει κάνει. Η ίδια είχε δηλώσει πως έμεινε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, ενώ απέδωσε τη διαχρονικά καλή εικόνα της επιδερμίδας της τόσο στη φροντίδα όσο και στα φυσικά χαρακτηριστικά της. «Ποτέ δεν είχα μάγουλα ώστε να πέσουν. Διατηρώ τα κιλά μου πάντα ίδια, μπορεί να παίζει ρόλο κι αυτό», είχε πει χαρακτηριστικά.

