H Μάρω Κοντού "έφυγε" από τη ζωή στα 92 χρόνια της

Πανελλήνια θλίψη για τη γυναίκα που σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο με την παρουσία της. Η Μάρω Κοντού άφησε την τελευταία πνοή της σε ηλικία 92 ετών.

Η Μάρω Κοντού δεν βρίσκεται πλέον κοντά μας. Σε ηλικία 92 ετών, η σταρ του ελληνικού κινηματογράφου, που έγραψε ιστορία μέσα από τους ρόλους στη μικρή και μεγάλη οθόνη, άφησε την τελευταία πνοή της, κλείνοντας ένα μεγάλο και σπουδαίο κεφάλαιο του ελληνικού θεάτρου. Η ηθοποιός κατέληξε στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, μετά το εξιτήριο από το «Αττικόν». Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Από σήμερα ο κόσμος της υποκριτικής είναι φτωχότερος.

Η είδηση του θανάτου της έχει σκορπίσει ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια και το πανελλήνιο, μιας και όλοι πίστευαν πως τα δύσκολα πέρασαν και η αγαπημένη «Ελενίτσα» από την ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» θα επέστρεφε στην κανονικότητά της σώα και αβλαβής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα, με τον οργανισμό της να μην ανταποκρίνεται στις κινήσεις των γιατρών.

Ποια ήταν η Μάρω Κοντού

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ελληνικής υποκριτικής. Γεννημένη στην Αθήνα στις 21 Ιουνίου 1934, σπούδασε χορό και υποκριτική και από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μια λαμπρή καριέρα που διήρκεσε περισσότερα από 60 χρόνια.

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε το 1954, ενώ πολύ σύντομα καθιερώθηκε ως μία από τις πιο αγαπητές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες και ηθοποιούς και πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι «Η σοφερίνα», «Μια τρελή τρελή οικογένεια», «Κάτι κουρασμένα παλικάρια», «Γοργόνες και μάγκες», «Ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη», «Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος», «Ένας ιππότης για τη Βασούλα», «Ραντεβού στον αέρα» και «Ούτε γάτα ούτε ζημιά». Οι ερμηνείες της συνδύαζαν το κωμικό στοιχείο με τη φινέτσα και την αμεσότητα, χαρίζοντάς της ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού.

Το θέατρο αποτέλεσε τη μεγάλη της αγάπη. Ερμήνευσε σημαντικούς ρόλους σε έργα του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, συνεργαζόμενη με κορυφαίους θιάσους και σκηνοθέτες. Παρέμεινε ενεργή στη σκηνή μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της, αποδεικνύοντας τη βαθιά αφοσίωσή της στην τέχνη της υποκριτικής.

Με τη διαχρονική της παρουσία, το ήθος, την ευγένεια και το πλούσιο έργο της, η Μάρω Κοντού καθιερώθηκε ως μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικού θεάτρου. Οι ταινίες, οι θεατρικές της εμφανίσεις και οι τηλεοπτικές της ερμηνείες αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τον ελληνικό πολιτισμό και θα συνεχίσουν να συγκινούν το κοινό για πολλές ακόμη γενιές.