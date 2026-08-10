5 λάθη που κάνουν οι περισσότερες γυναίκες με το αντηλιακό

Σίγουρα κάνεις το Νο.1

Το αντηλιακό είναι ίσως το σημαντικότερο προϊόν της καθημερινής skincare ρουτίνας. Προστατεύει την επιδερμίδα από τη φωτογήρανση, τις δυσχρωμίες και τις βλάβες που προκαλεί η υπεριώδης ακτινοβολία. Τα ξέρεις όμως αυτά. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζεις είναι ότι ακόμη και το καλύτερο αντηλιακό δεν μπορεί να προσφέρει την προστασία που υπόσχεται όταν δεν χρησιμοποιείται σωστά. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε μικρά, καθημερινά λάθη που μειώνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του SPF. Παρακάτω θα βρεις τα πιο συχνά που πρέπει οπωσδήποτε να διορθώσεις:

Τα 5 πιο συχνά λάθη με το αντηλιακό

Βάζεις πολύ μικρή ποσότητα

Αυτό είναι ίσως το πιο συνηθισμένο λάθος. Οι περισσότεροι εφαρμόζουν πολύ λιγότερο αντηλιακό από όσο χρειάζεται, με αποτέλεσμα ο δείκτης προστασίας που αναγράφεται στη συσκευασία να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική προστασία που λαμβάνει η επιδερμίδα.

Για το πρόσωπο και τον λαιμό, οι ειδικοί προτείνουν περίπου δύο γραμμές προϊόντος πάνω στον δείκτη και το μεσαίο δάχτυλο ή περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού. Για το σώμα τώρα, προτείνουν ποσότητα ίση με ένα σφηνάκι.

Δεν το ανανεώνεις μέσα στη μέρα

Έβαλες αντηλιακό το πρωί και μπράβο σου. Το ανανέωσες όμως μέσα στη μέρα; Ο γενικός κανόνας λέει ότι το αντηλιακό θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε δύο ώρες ή αμέσως μετά το κολύμπι ή την έντονη εφίδρωση, ακόμη κι αν το προϊόν αναγράφει ότι είναι ανθεκτικό στο νερό. Ο πιο εύκολος τρόπος να το φρεσκάρεις μέσα στη μέρα είναι με ένα αντηλιακό στικ, ένα σπρέι, ειδικό για χρήση πάνω από το μακιγιάζ, ή ακόμα και μία πούδρα με SPF.

Το εφαρμόζεις πριν την κρέμα

Το αντηλιακό πρέπει να είναι το τελευταίο βήμα της skincare ρουτίνας και να εφαρμόζεται πριν από το foundation ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν μακιγιάζ. Αφού ολοκληρώσεις την περιποίηση της επιδερμίδας σου κι εφαρμόσεις το σέρουμ και την ενυδατική σου, άφησε το αντηλιακό να απορροφηθεί για λίγα λεπτά κι έπειτα προχώρησε κανονικά με το μακιγιάζ σου.

Ξεχνάς συγκεκριμένες περιοχές

Θυμάσαι την τελευταία φορά που έβαλες αντηλιακό στα αφτιά, τα βλέφαρα, τα πέλματα, τα γόνατα, τα χείλη ή το πίσω μέρος του λαιμού; Μπορεί συχνά να τις ξεχνάμε, ωστόσο αυτές οι περιοχές εκτίθενται εξίσου στον ήλιο και χρειάζονται την ίδια προστασία με τα χέρια, τα πόδια και το πρόσωπο.

Χρησιμοποιείς το περσινό αντηλιακό

Για να σε προλάβουμε, ναι πρέπει να πετάξεις το περσινό αντηλιακό σου. Κι όμως έχει ημερομηνία λήξης, στην οποία μάλιστα θα πρέπει να δίνεις ιδιαίτερη σημασία, αφού η αποτελεσματικότητά του μπορεί να μειωθεί, ειδικά αν έχει μείνει για μήνες εκτεθειμένο σε υψηλές θερμοκρασίες ή στον ήλιο.

Αν δεν θυμάσαι ακριβώς πότε άνοιξες το αντηλιακό σου, έλεγξε την υφή και τη μυρωδιά του για να καταλάβεις αν έχει λήξει. Αν έχουν αλλοιωθεί, έχει έρθει η ώρα να αγοράσεις νέο.