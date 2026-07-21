Το νέο «Filler In A Bottle» συστατικό που έχουν λατρέψει οι δερματολόγοι

Ο κόσμος της ομορφιάς αναζητά συνεχώς νέα συστατικά που υπόσχονται πιο λεία, σφριγηλή και νεανική επιδερμίδα, χωρίς επεμβατικές θεραπείες. Το πιο πρόσφατο skincare craze; Το Volufiline, το οποίο έχει γίνει viral στο TikTok με πολλούς creators να το εκθειάζουν αποκαλώντας το «filler in a bottle». Πόσο αληθεύει, όμως, αυτός ο χαρακτηρισμός; Η σύντομη απάντηση είναι ότι όχι, το Volufiline δεν λειτουργεί όπως τα fillers και δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει. Ωστόσο, πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον καλλυντικό συστατικό που σίγουρα αξίζει την προσοχή μας, αφού έχει όντως πολλά να δώσει στην επιδερμίδα.

Τι είναι το Volufiline;

Το Volufiline είναι το εμπορικό όνομα ενός κατοχυρωμένου καλλυντικού συστατικού που βασίζεται στη δραστική ένωση sarsasapogenin, η οποία προέρχεται από το φυτό Anemarrhena asphodeloides. Θα το βρεις συχνά σε σέρουμ για το πρόσωπο, κρέμες ματιών, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται σε πιο ώριμες επιδερμίδες. Οι φόρμουλες που περιέχουν Volufiline στοχεύουν στο να προσφέρουν μια πιο γεμάτη εμφάνιση στην επιδερμίδα, κάνοντας τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες να δείχνουν λιγότερο έντονες.

Με ποια συστατικά συνδυάζεται;

Το Volufiline βρίσκεται συχνά σε συνθέσεις μαζί με υαλουρονικό οξύ, πεπτίδια, κεραμίδια, σκουαλάνιο και αντιοξειδωτικά. Οι συνδυασμοί αυτοί βοηθούν την επιδερμίδα να διατηρεί την ενυδάτωσή της, να δείχνει πιο λεία και να είναι πιο «άνετη» κατά τη διάρκεια της μέρας.

Σε ποιους απευθύνεται;

Τα προϊόντα με Volufiline απευθύνονται κυρίως σε γυναίκες με πιο ώριμες επιδερμίδες, που χαρακτηρίζονται από απώλεια σφριγηλότητας, πιο έντονες λεπτές γραμμές και τραχιά υφή. Φυσικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κι από κάθε γυναίκα που θέλει να αποκτήσεις μια πιο ενυδατωμένη και «γεμάτη» όψη, χωρίς να καταφύγει σε επεμβατικές λύσεις.