Χαρίζουν στο σώμα την πιο όμορφη και κολακευτική λάμψη

Αν υπάρχει ένα προϊόν το οποίο καταφέρνει να γίνεται viral στα social media κάθε χρόνο τέτοια εποχή, αυτό είναι τα αντηλιακά σώματος με γκλίτερ. Συνδυάζοντας την απαραίτητη αντηλιακή προστασία με το λαμπερό sunkissed φινίρισμα, αποτελούν το απόλυτο must-have των διακοπών. Δικαιώς. Από αντηλιακά με λεπτό περλέ φινίρισμα, μέχρι προϊόντα με πιο έντονα χρυσά ή μπρονζέ shimmer, αγκαλιάζουν το σώμα και κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο εντυπωσιακή, είτε βρίσκεσαι στην παραλία, είτε σε ένα beach bar μετά το ηλιοβασίλεμα.

Φυσικά, η λάμψη δεν πρέπει να έρχεται ποτέ εις βάρος της προστασίας. Ένα καλό αντηλιακό σώματος με γκλίτερ πρέπει να προσφέρει υψηλό δείκτη SPF και ενυδάτωση, ώστε να προστατεύει την επιδερμίδα από τις βλαβερές ακτίνες UV, ενώ ταυτόχρονα να ενισχύει τη φυσική της λάμψη.

Ακολουθούν τα καλύτερα αντηλιακά σώματος με γκλίτερ που αξίζουν μια θέση στο καλοκαιρινό σου νεσεσέρ:

Αντηλιακό σώματος με γκλίτερ: 3+1 must-try επιλογές

360° Body Glow, Heliocare-Απόκτησέ το εδώ

Το Heliocare 360° Body Glow προστατεύει την επιδερμίδα με SPF50+, ενώ παράλληλα της χαρίζει τη φροντίδα που χρειάζεται και παρατείνει τη διάρκεια του μαυρίσματος.

Sun Sun Oil Gold SPF50, Nuxe-Απόκτησέ το εδώ

Το αντηλιακό Nuxe Sun Sun Oil Gold SPF50 αποτελεί μια αποτελεσματική προστατευτική ασπίδα απέναντι στις UV ακτίνες κι έτσι μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος, αλλά και των σημαδιών φωτογήρανσης -όλα αυτά χαρίζοντας μοναδική λάμψη στην επιδερμίδα.

Velvet Stars Sun Screen SPF50+, Frezyderm-Απόκτησέ το εδώ

Βασισμένο στην πατενταρισμένη Τεχνολογία Second Skin, αυτό το αντηλιακό διαθέτει ευχάριστη βελούδινη υφή που επιτρέπει στο δέρμα να «αναπνέει» ενώ παράλληλα αφήνει στην επιδερμίδα λάμψη και δημιουργεί όψη βρεγμένου δέρματος που διαρκεί. Προστατεύει με αντηλιακά φίλτρα ευρέος φάσματος (UVB-UVA-VIS-IR), ενισχύει το φυσικό μαύρισμα και την άμυνα της επιδερμίδας.

Body Glow SPF30, ISDIN-Απόκτησέ το εδώ

Αυτή η ανάλαφρη αντηλιακή λοσιόν σώματος απορροφάται άμεσα και προσφέρει υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και το μπλε φως, ενώ χαρίζει φυσική, ομοιόμορφη λάμψη από την πρώτη εφαρμογή. Η τεχνολογία Golden Glow Active®, με 100% φυσικά ορυκτά (mica), λειτουργεί σαν μικροσκοπικοί καθρέφτες που αντανακλούν και σκορπίζουν το φως, ακτινοβολώντας μια πιο φωτεινή και υγιή όψη.