Τι πρέπει να κάνεις πριν; Θα πονέσεις; Τι πρέπει να προσέξεις μετά;

Έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια από τότε που το FDA (Food and Drag Administration) των ΗΠΑ έδωσε επίσημα έγκριση για την αποτρίχωση λέιζερ. Σήμερα είναι ευρέως διαδεδομένη και αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να απαλλαγεί μια γυναίκα (αλλά και ένας άνδρας) από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα σε πόδια, μασχάλες, άνω χείλος, μπικίνι και χέρια. Αν σκέφτεσαι να κλείσεις το πρώτο σου ραντεβού, σίγουρα θα έχεις πολλές απορίες. Παρακάτω θα βρεις όλες τις απαντήσεις που αναζητάς:

Λέιζερ αποτρίχωση: 5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν το πρώτο ραντεβού

Πώς πρέπει να προετοιμαστείς

Λίγες ημέρες πριν από το ραντεβού σου, απόφυγε μεθόδους αποτρίχωσης που αφαιρούν την τρίχα από τη ρίζα, όπως το κερί, η χαλάουα ή το τσιμπιδάκι. Ο θύλακας πρέπει να παραμείνει στη θέση του ώστε το λέιζερ να μπορέσει να τον εντοπίσει. Αντίθετα, το ξύρισμα επιτρέπεται και συνήθως συστήνεται 24 ώρες πριν από τη θεραπεία.

Είναι επίσης σημαντικό να αποφύγεις την έντονη έκθεση στον ήλιο ή το σολάριουμ τις ημέρες πριν από τη συνεδρία, καθώς το μαυρισμένο ή ερεθισμένο δέρμα μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα ερεθισμών. Την ημέρα του ραντεβού η επιδερμίδα πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς κρέμες, έλαια, αποσμητικά ή μακιγιάζ στην περιοχή που θα εφαρμοστεί το λέιζερ.

Πονάει;

Η αίσθηση διαφέρει από άτομο σε άτομο, αλλά οι περισσότεροι περιγράφουν τη θεραπεία σαν ένα μικρό «τσίμπημα» ή ένα στιγμιαίο χτύπημα από λαστιχάκι πάνω στο δέρμα. Σε κάθε περίπτωση, τα σύγχρονα μηχανήματα διαθέτουν πλέον συστήματα ψύξης που κάνουν τη διαδικασία πολύ πιο άνετη. Ακόμα κι αν έχεις όμως καλή αντοχή στον πόνο, το πιο πιθανό είναι ότι θα πονέσεις λίγο στην ευαίσθητη περιοχή. Για να απαλλύνεις όσο το δυνατόν τον πόνο, χρησιμοποίησε λίγη ώρα πριν πας στο ραντεβού σου μια κρέμα ξυλοκαΐνης.

Πόση ώρα διαρκεί μια συνεδρία;

Κάθε συνεδρία διαρκεί τυπικά από λίγα λεπτά έως το πολύ μία ώρα, ανάλογα με την έκταση της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται. Για τις μασχάλες ή το άνω χείλος μπορεί να διαρκέσει 5 λεπτά, ενώ για full body μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 1,5 ώρα.

Τι πρέπει να κάνεις μετά τη συνεδρία;

Μετά το λέιζερ είναι πιθανό να εμφανιστεί μια ήπια κοκκινίλα ή μια αίσθηση θερμότητας, η οποία συνήθως υποχωρεί μέσα σε λίγες ώρες. Για να απαλύνεις την ερυθρότητα και να ανακουφιστείς από το αίσθημα καύσου, χρησιμοποίησε καταπραϋντικές και ενυδατικές κρέμες σύμφωνα με τις οδηγίες του ειδικού και απόφυγε για 24 έως 48 ώρες τη σάουνα, το πολύ ζεστό ντους, την έντονη άσκηση και τις πισίνες με χλώριο, ώστε να μην επιβαρύνεις την επιδερμίδα σου. Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζεις κι ένα αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας σε καθημερινή βάση προκειμένου να αποφύγεις τυχόν έξτρα ερεθισμούς.

Πότε θα δεις αποτελέσματα;

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να σου πούμε με βεβαιότητα. Ο αριθμός των συνεδριών που απαιτούνται για να απαλλαγείς από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα εξαρτάται τόσο από την απόχρωση του δέρματος σου, όσο από τον τύπο της τρίχας, δηλαδή από το πόσο λεπτή ή χοντρή είναι αλλά και το χρώμα της. Κατά μέσο όρο απαιτούνται 6-8 συνεδρίες για να απολαύσεις μόνιμα αποτελέσματα. Ακόμα όμως και από τις πρώτες συνεδρίες θα δεις πως οι τρίχες που ξαναβγαίνουν είναι πολύ πιο λίγες, αδύναμες και πιο λεπτές.