3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου μέσα στη μέρα

Χωρίς να χαλάσεις το μακιγιάζ σου

Όσο εξελιγμένη κι αν είναι η skincare ρουτίνα σου ή όσο ακριβοί κι αν είναι οι οροί και οι κρέμες που χρησιμοποιείς, η καθημερινή αντηλιακή προστασία παραμένει το σημαντικότερο βήμα για να διατηρήσεις την επιδερμίδα σου υγιή και λαμπερή. Όσο σημαντική είναι όμως η εφαρμογή του αντηλιακού κάθε πρωί, άλλο τόσο απαραίτητη είναι και η ανανέωσή του μέσα στη μέρα. Οι δερματολόγοι συνιστούν την επανεφαρμογή του αντηλιακού κάθε δύο ώρες όταν υπάρχει έκθεση στον ήλιο, ή μετά από κάθε βουτιά στη θάλασσα. Πόσο εύκολο είναι όμως αυτό στην πράξη αν φοράς μακιγιάζ; Η απάντηση ήταν τελείως διαφορετική πριν μερικά χρόνια. Πλέον όμως υπάρχουν πολλά προϊόντα που επιτρέπουν την ανανέωση της αντηλιακής προστασίας χωρίς να χρειαστεί να χαλάσεις το μακιγιάζ σου.

Πώς να ανανεώσεις το αντηλιακό μέσα στη μέρα

Με αντηλιακό στικ

Το πρώτο προϊόν που αξίζει να έχεις πάντα στην τσάντα σου είναι ένα αντηλιακό σε μορφή στικ. Είναι ίσως η πιο εύχρηστη επιλογή για γρήγορη ανανέωση μέσα στην ημέρα, καθώς εφαρμόζεται απευθείας πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να χρειαστεί καν να λερώσεις τα χέρια σου. Οι σύγχρονες συνθέσεις είναι μάλιστα διάφανες, δεν αφήνουν λευκά υπολείμματα και χαρίζουν ένα φυσικό dewy αποτέλεσμα που δεν αλλοιώνει το μακιγιάζ.

Με αντηλιακή πούδρα

Μια ακόμη εξαιρετική επιλογή, ειδικά αν έχεις λιπαρή ή μικτή επιδερμίδα, είναι οι αντηλιακές πούδρες. Συνδυάζουν αντηλιακή προστασία με ματ αποτέλεσμα, απορροφώντας ταυτόχρονα τη γυαλάδα που εμφανίζεται μέσα στη μέρα. Είναι ιδανικές για γρήγορα touch-ups στο γραφείο, στις διακοπές ή πριν από μια έξοδο, καθώς ανανεώνουν την όψη της επιδερμίδας χωρίς να βαραίνουν το μακιγιάζ.

Με αντηλιακό σπρέι

Τώρα αν αγαπάς τις πολύ ανάλαφρες υφές, τότε τα αντηλιακά προσώπου σε μορφή σπρέι είναι ίσως η ιδανική επιλογή για εσένα. Απλά κράτησε το σπρέι σε μικρή απόσταση από το πρόσωπο και ψέκασε ομοιόμορφα με κυκλικές κινήσεις, έχοντας τα μάτια και τα χείλη κλειστά.

Όποια μορφή κι αν επιλέξεις, το σημαντικό είναι να θυμάσαι ότι η ανανέωση του αντηλιακού δεν είναι ένα βήμα που μπορείς να παραλείπεις, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα SPF που εφαρμόστηκε μόνο το πρωί δεν αρκεί για να προστατεύσει αποτελεσματικά την επιδερμίδα μέχρι το απόγευμα. Με τα σύγχρονα αντηλιακά σε στικ, πούδρα ή σπρέι, η διαδικασία γίνεται πιο εύκολη από ποτέ και μάλιστα χωρίς να χαλάσει το μακιγιάζ σου.