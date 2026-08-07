Η σωστή τεχνική που κάνει τη διαφορά

Η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι η πρώτη που προδίδει τα σημάδια του χρόνου. Το δέρμα εκεί είναι πολύ πιο λεπτό από το υπόλοιπο πρόσωπο, διαθέτει λιγότερους σμηγματογόνους αδένες και χάνει πιο εύκολα την υγρασία του. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που οι λεπτές γραμμές, η χαλάρωση και η κούραση κάνουν συνήθως πρώτα την εμφάνισή τους εκεί. Γι' αυτό ακριβώς μετά τα 50, η κρέμα ματιών γίνεται ένα από τα πιο σημαντικά βήματα της skincare ρουτίνας. Ακόμη και η πιο προηγμένη σύνθεση όμως δεν μπορεί να αποδώσει στο μέγιστο αν εφαρμόζεται βιαστικά ή με λάθος κινήσεις.

Πώς να εφαρμόζεις σωστά την κρέμα ματιών μετά τα 50

Το πρώτο λάθος που κάνουν πολλές γυναίκες είναι ότι χρησιμοποιούν περισσότερη ποσότητα από όση χρειάζεται. Στην πραγματικότητα, αρκεί ποσότητα ίση με έναν μικρό κόκκο ρυζιού για κάθε μάτι. Η υπερβολική ποσότητα δεν σημαίνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αντίθετα, μπορεί να δυσκολέψει την απορρόφηση του προϊόντος και να «βαρύνει» την περιοχή -κάτι που σίγουρα δεν θέλεις.

Πάμε τώρα στα δύσκολα: Την εφαρμογή. Η κρέμα ματιών δεν χρειάζεται να εφαρμόζεται πολύ κοντά στις βλεφαρίδες ή πάνω στο κινητό βλέφαρο, εκτός αν το αναφέρει ρητά το brand πάνω στη συσκευασία. Εφάρμοσέ τη πάνω στο οστό που περιβάλλει το μάτι, ξεκινώντας από την εσωτερική γωνία κάτω από τα μάτια και προχωρώντας προς τα έξω.

Αντί να τρίβεις την κρέμα, προτίμησε απαλές ταμποναριστές κινήσεις, έτσι ώστε να μην ενθαρρύνεις τη δημιουργία λεπτών γραμμών. Ο παράμεσος, καθώς είναι και το πιο αδύναμο δάχτυλο, θεωρείται ιδανικός για την εφαρμογή. Πάρε λίγη ποσότητα προϊόντος και πίεσέ την απαλά πάνω στην επιδερμίδα μέχρι να απορροφηθεί. Κινήσου από την εσωτερική γωνία προς τους κροτάφους και ολοκλήρωσε την εφαρμογή με πολύ απαλές ανοδικές κινήσεις. Μην βιαστείς να περάσεις αμέσως στο επόμενο βήμα της ρουτίνας σου. Δώσε στην κρέμα ματιών ένα ή δύο λεπτά για να απορροφηθεί πριν εφαρμόσεις το concealer.

Editor's Tip: Αν χρησιμοποιείς την κρέμα ματιών και το πρωί, δοκίμασε να την αποθηκεύεις στο ψυγείο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η δροσερή υφή της θα χαρίσει μια άμεση αίσθηση αναζωογόνησης και θα βοηθήσει να μειωθεί το οίδημα στην περιοχή.