Απαλύνουν τις λεπτές γραμμές και μειώνουν αισθητά «το πόδι της χήνας»

Καθώς περνούν τα χρόνια, η επιδερμίδα γύρω από τα μάτια γίνεται πιο λεπτή και ξηρή, ενώ οι λεπτές γραμμές, οι ρυτίδες, η χαλάρωση και τα σημάδια κούρασης κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να υιοθετήσεις μια περίπλοκη ρουτίνα. Σημαίνει, όμως, ότι αξίζει να επιλέξεις μια κρέμα ματιών για 60 ετών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ώριμης πλέον επιδερμίδας σου.

Ας μιλήσουμε όμως πιο συγκεκριμένα. Στα 60, αναζήτησε συνθέσεις που συνδυάζουν ενυδάτωση και συστατικά με αντιγηραντική δράση, όπως το υαλουρονικό οξύ και τα ceramides, που βοηθούν στην ενίσχυση της ενυδάτωσης και του επιδερμικού φραγμού, αλλά και τα πεπτίδια και τα ρετινοειδή, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της όψης των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων.

Το σημαντικό είναι να μην κυνηγάς απαραίτητα την πιο «δυνατή» κρέμα, αλλά εκείνη που ταιριάζει στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής των ματιών σου. Αν η επιδερμίδα είναι ιδιαίτερα ξηρή, προτίμησε πιο πλούσια και θρεπτική υφή, ενώ αν σε απασχολούν κυρίως οι λεπτές γραμμές, αναζήτησε μια φόρμουλα με συστατικά με αποδεδειγμένη αντιγηραντική δράση. Μερικές από τις καλύτερες επιλογές βρίσκονται παρακάτω:

Κρέμα ματιών για 60 ετών: 5 κορυφαίες επιλογές

Queen Bee Absolute Anti-Aging & Reviving Eye Cream, APIVITA-Απόκτησέ την εδώ

Χάρη στον πανίσχυρο συνδυασμό της αναγεννητικής ισχύς του βασιλικού πολτού και των προστατευτικών και αναζωογονητικών ιδιοτήτων της πρόπολης και του μελιού, η κρέμα ματιών της σειράς Queen Bee της APIVITA μειώνει τις ρυτίδες στο πόδι της χήνας, τις σακούλες, το οίδημα και τους μαύρους κύκλους, ενώ παράλληλα συσφίγγει, ανορθώνει και ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα.

Black Pine Eye Rescue Balm, KORRES-Απόκτησέ την εδώ

Η θρεπτική ύφη του αναζωογονητικού Black Pine Eye Rescue Balm «κλειδώνει» την ενυδάτωση στην επιδερμίδα γύρω από τα μάτια, αφήνοντάς την πιο ελαστική, λαμπερή και λεία. Χάρη στην καινοτόμα σύνθεσή του, η οποία είναι ενισχυμένη με κλάσματα φυσικών πεπτιδίων από κινόα, μειώνει επίσης την εμφάνιση του πρηξίματος και των ρυτίδων.

Premium The Eye Cream, Lierac-Απόκτησέ την εδώ

Η κρέμα ματιών Lierac PREMIUM The Eye Cream, η οποία στοχεύει στα σημάδια λόγω γήρανσης της επιδερμίδας, φροντίζει αποτελεσματικά την περιοχή των ματιών – λεπτές γραμμές και ρυτίδες, απώλεια ελαστικότητας και φωτεινότητας, πρήξιμο και ξηρότητα. Η δύναμή της βασίζεται σε 10 χρόνια έρευνας και τεχνολογίας [F.G.N.], η οποία στοχεύει σε τρεις βασικές πρωτεΐνες που ευθύνονται για τη γήρανση της επιδερμίδας. Σε συνδυασμό με τη νιασιναμίδη και το εκχύλισμα από γεντιανή, συμβάλλει στην αποκατάσταση της νεανικής εμφάνισης και της ζωντάνιας σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή.

Vital Perfection Uplifting & Firming Advanced Eye Cream, Shiseido-Απόκτησέ την εδώ

Η ρετινόλη που περιέχει σε συνδυασμό με το υαλουρονικό οξύ μειώνει τις ρυτίδες, συσφίγγει την χαλαρή περιοχή των ματιών και αποκαθιστά την ελαστικότητά της. Η τεχνολογία MicroVitalizer με καφεΐνη και εκχύλισμα τσαγιού στοχεύει αποτελεσματικά στα σημάδια κόπωσης, μειώνει τις σακούλες και τη χαλάρωση και χαρίζει στα μάτια μια ξεκούραστη όψη.

Premier Cru The Eye Cream, Caudalie-Απόκτησέ την εδώ

Η κρέμα ματιών Caudalie Premier Cru με τη βελτιωμένη κατοχυρωμένη τεχνολογία TET8™ καταπολεμά 8 σημάδια γήρανσης. Πιο συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει τις ρυτίδες στην περιοχή των χειλιών και των ματιών, εξασφαλίζει όγκο, ενυδάτωση, σύσφιξη, λάμψη και καταπολεμά τους μαύρους κύκλους και το πρήξιμο.