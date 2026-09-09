5 νέα σέρουμ που πρέπει να δοκιμάσεις φέτος το φθινόπωρο

Τα λανσαρίσματα που θα ανανεώσουν την skincare ρουτίνα σου

Για πολλές γυναίκες, το σέρουμ είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον βήμα της skincare ρουτίνας τους. Ανάλαφρο στην υφή αλλά με υψηλή συγκέντρωση δραστικών συστατικών, λειτουργεί σαν μια στοχευμένη «δόση» φροντίδας που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της επιδερμίδας, προσφέροντας από ενυδάτωση και λάμψη μέχρι αντιμετωπιση των δυσχρωμιών και των λεπτών γραμμών.

Στο επίκεντρο των πιο φρέσκων συνθέσεων βρίσκονται πλέον συστατικά που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν να ανήκουν περισσότερο στο λεξιλόγιο της αισθητικής ιατρικής παρά στο μπάνιο μας. Πεπτίδια, PDRN, exosomes, αντιοξειδωτικά και υαλουρονικό οξύ είναι μόνο μερικά από εκείνα που πρωταγωνιστούν στις νέες συνθέσεις, με στόχο να αφήσουν την επιδερμίδα πιο λεία, ενυδατωμένη, ελαστική και φωτεινή.

Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι να έχεις δεκάδες σέρουμ στο μπουντουάρ σου, αλλά να βρεις εκείνο που «διαβάζει» σωστά την επιδερμίδα σου και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές της ανάγκες. Από τις νέες φόρμουλες που χαρίζουν περισσότερη λάμψη μέχρι εκείνες που υπόσχονται ενίσχυση του δερματικού φραγμού και μείωση των σημαδιών γήρανσης, αυτά είναι τα νέα σέρουμ που αξίζει να δοκιμάσεις φέτος το φθινόπωρο:

5 νέα σέρουμ που πρέπει να δοκιμάσεις

Revitalizing Supreme+ Sculpting Face Serum, Estée Lauder-Απόκτησέ το εδώ

Αυτός ο ορός για αποτέλεσμα 5D Lifting, προσφέρει ορατά ανορθωμένη όψη σε 5 βασικές περιοχές, σε πρόσωπο και λαιμό. Ανανεώνει επίσης πολλαπλές στιβάδες της επιδερμίδα του προσώπου.

Corrective Serum Blemish Prone Skin, Sisley-Απόκτησέ το εδώ

Εμπνευσμένο από τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το μικροβίωμα της επιδερμίδας, αυτό το σέρουμ στοχεύει ειδικά το C. acnes, το βακτήριο που ευθύνεται για την ακμή. Όταν βρίσκεται υπό πίεση, αυτό το βακτήριο σχηματίζει ένα βιοφίλμ που ευνοεί την εμφάνιση ακμής. Δρώντας απευθείας πάνω σε αυτό το βιοφίλμ, αυτός ο ορός κατά των ατελειών προσφέρει μια εξαιρετικά αποτελεσματική διορθωτική δράση.

Absolue Longevity Intercept Serum, Lancôme-Απόκτησέ το εδώ

Εμπνευσμένο από την Επιστήμη της Μακροζωίας, αυτό το νέο σέρουμ αντιστρέφει την ορατή, βιολογική ηλικία της επιδερμίδας, σε κάθε στάδιο της ζωής. Αντιμετωπίζει την «εξάντληση» της επιδερμίδας και υποστηρίζει την αντοχή της στα ορατά σημάδια γήρανσης.

Hydrating Serum, Byoma-Απόκτησέ το εδώ

Η σύνθεσή του, εμπλουτισμένη με το σύμπλεγμα Tri-Ceramide (κεραμίδιο NP, χοληστερόλη, λιπαρά οξέα) για την υποστήριξη της λειτουργίας του επιδερμιδικού φραγμού, και σε συνδυασμό με το ισχυρό δίδυμο του σκουαλανίου και της γλυκερίνης που βοηθά στην αποκατάσταση των επιπέδων ενυδάτωσης της επιδερμίδας, συμβάλλει στην ενίσχυση του ενυδατικού φραγμού και στη μείωση της δερματικής ευαισθησίας, υποστηρίζοντας έτσι τις καθημερινές λειτουργίες της επιδερμίδας.

Caffeine 3% + Escin Face Serum, The Ordinary-Απόκτησέ το εδώ

Αυτός ο ορός με καφεΐνη και εσκίνη αναζωογονεί και δροσίζει τη θαμπή και κουρασμένη επιδερμίδα, χαρίζοντάς της μια πιο λαμπερή και ξεκούραστη όψη. Χάρη στην υφή ορού της, αυτή η σύνθεση μειώνει τα σημάδια κούρασης συσφίγγοντας, ανορθώνοντας και χαρίζοντας πιο σμιλεμένο περίγραμμα προσώπου.