Συσφίγγουν, μειώνουν τις ρυτίδες και χαρίζουν λάμψη στην επιδερμίδα

Η ρουτίνα περιποίησης στα 45, δεν μπορεί να είναι η ίδια με εκείνη στα 20. Η επιδερμίδα δεν είναι ίδια. Καθώς πλησιάζουμε την έκτη δεκαετία της ζωής μας, η φυσική παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης αρχίζει να μειώνεται πιο αισθητά, ενώ η ανανέωση των κυττάρων γίνεται πιο αργή. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι η επιδερμίδα χρειάζεται πιο στοχευμένη φροντίδα, με προϊόντα που δουλεύουν σε βάθος και όχι μόνο στην επιφάνεια.

Σε αυτήν τη φάση, η φροντίδα του προσώπου δεν θα πρέπει να περιορίζεται απλώς στην ενυδάτωση. Η επιδερμίδα έχει ανάγκη από ενεργά συστατικά που βοηθούν στη σύσφιξη, στη βελτίωση της υφής και στην ενίσχυση της φωτεινότητας. Τα καλύτερα serum προσώπου για ηλικία 45 ετών συνήθως συνδυάζουν πολλαπλές δράσεις. Περιέχουν συστατικά όπως υαλουρονικό οξύ για βαθιά ενυδάτωση και «γέμισμα» της επιδερμίδας, πεπτίδια που υποστηρίζουν τη σφριγηλότητα και τη μείωση της εμφάνισης των λεπτών γραμμών, καθώς και αντιοξειδωτικά όπως η βιταμίνη C, που βοηθούν στη λάμψη και στην προστασία από το οξειδωτικό στρες. Εξίσου πολύτιμο δραστικό συστατιικό είναι και τα ρετινοειδή, τα οποία συμβάλλουν στην ανανέωση των κυττάρων και στη βελτίωση της υφής με πιο μακροπρόθεσμη δράση.

Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες επιλογές serum προσώπου για ηλικία 45 ετών για να διαλέξεις:

Τα καλύτερα serum προσώπου για γυναίκες για ηλικία 45 ετών

Queen Bee Longevity Serum, APIVITA

Ο ορός της σειράς Queen Bee Longevity αξιοποιεί την εξαιρετική δύναμη μακροζωίας των πατεντών Royal Jelly-IR & CR σε συνδυασμό με τα Φυτικά Εξωσωμικά Πεπτίδια για τη βελτίωση των 12 δεικτών νεότητας της επιδερμίδας.

Black Pine Overnight Total Revival Serum, KORRES

Ενισχυμένο με ένα φυσικό συστατικό εναλλακτικό του γλυκολικού οξέος, ο ορός της σειράς Μαύρη Πεύκη προσφέρει ενίσχυση της φυσικής ανανέωσης της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια της νύχτας, για μια πιο σφριγηλή και λεία όψη το επόμενο πρωί.

Neovadiol Meno 5 Bi-Serum, Vichy

Ειδικά σχεδιασμένος για γυναίκες στην εμμηνόπαυση, ο ορός Neovadiol Meno 5 Bi-Serum καταπολεμά 5 σημάδια γήρανσης της επιδερμίδας, απώλεια σφριγηλότητας, ρυτίδες και λεπτές γραμμές, απώλεια λιπιδίων, θαμπή όψη και ανομοιόμορφος χρωματικός τόνος, κι αφήνει την επιδερμίδα πιο γεμάτη και σφριγηλή

Α.G.E Interrupter Ultra Serum, SkinCeuticals

Αυτός ο προηγμένος αντιρυτιδικός ορός, κατοχυρωμένος με δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εξασφαλίζει ανόρθωση και σύσφιγξη σε 4 βασικές περιοχές (λαιμός, περίγραμμα, ζυγωματικά και μέτωπο), για ορατά πιο σμιλεμένο οβάλ προσώπου.

Golden Lift Serum, Lancaster

Ο ορός Lancaster Golden Lift διαμορφώνει το περίγραμμα και τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ενώ αυξάνει άμεσα την ελαστικότητα της επιδερμίδας και εξασφαλίζει αποτέλεσμα σύσφιξης μακράς διαρκείας. Η μεταξένιος, γαλακτώδης υφή του δρα ως ένα πέπλο κατά της γήρανσης που αποκαθιστά τον τόνο και την πυκνότητα της επιδερμίδας.