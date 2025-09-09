Ο Χάρι Στάιλς είναι πιο ευτυχισμένος από ποτέ με τη Ζόι Κράβιτζ - Πηγή επιβεβαιώνει πως η σχέση τους είναι σοβαρή

Όπως εξηγεί η ίδια πηγή, ο Χάρι Στάιλς δεν θα περπατούσε δημόσια μαζί της αν δεν ήταν σοβαρό το μεταξύ τους

Πιο ευτυχισμένος από ποτέ είναι ο Χάρι Στάιλς, από τότε που βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο της Ζόι Κράβιτζ. Βίντεο και φωτογραφίες έχουν κυκλοφορήσει στα social media, με τους θαυμαστές τους να δείχνουν ενθουσιασμένοι με τη σχέση τους, η οποία δείχνει, μάλιστα, σοβαρή.

Πάντως, άνθρωποι από το περιβάλλον του Χάρι Στάιλς, επιβεβαιώνουν πως ο τραγουδιστής βιώνει μία από τις καλύτερες και πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του. Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο Page Six, δήλωσαν πως «είναι πολύ δύσκολο να βγαίνεις ραντεβού ως διάσημος. Ο Χάρι δεν θα κυκλοφορούσε δημόσια με τη Ζόι αν δεν σήμαινε κάτι για εκείνον. Είναι πολύ νέο και φρέσκο και απλώς διασκεδάζουν. Ο Χάρι δεν βάζει ταμπέλες σε αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος που έχει ζήσει ποτέ, περνάει υπέροχα».

Αυτές οι δηλώσεις έρχονται μετά την αποκάλυψη που έκανε η Daily Mail για το ζευγάρι, πως αυτό που υπάρχει μεταξύ τους δεν είναι ένα αθώο φλερτ, αλλά κάτι πολύ περισσότερο - πολλοί αναφέρουν ότι η χημεία που έχουν ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ είναι έντονη, μετά την εμφάνισή τους στην Ρώμη.

«Αυτό εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο, είτε το πιστεύουν είτε όχι», αποκάλυψε μία πηγή, ενώ πρόσθεσε πως Χάρι Στάιλς και Ζόι Κράβιτζ μπορεί να έχουν αρχίσει να γίνονται πιο σοβαροί, καθώς φτάνουν σε μια ηλικία όπου το να το παίζουν χαλαροί δεν είναι πλέον ελκυστικό.

Το ζευγάρι σίγουρα δεν έμοιαζε να παίζει παιχνίδια όταν κυκλοφόρησε μαζί στους δρόμους τους Μπρούκλιν. Ο Χάρι Στάιλς είχε ένα μόνιμο χαμόγελο στο πρόσωπό του καθώς αγκάλιαζε την Κράβιτζ. Νωρίτερα εκείνο το απόγευμα, οι δυο τους είχαν εντοπιστεί να περπατούν χέρι-χέρι, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα, περπατούσαν χαλαρά στην Ιταλία. Αλλά πηγές, που βρίσκονται πολύ κοντά στο ζευγάρι, λένε ότι το ειδύλλιο ξεκίνησε στην πραγματικότητα μια εβδομάδα νωρίτερα στο Λονδίνο.