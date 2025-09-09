Ο Επστάιν, ένα κατάπτυστο για τις γυναίκες σκίτσο και ένα ανύπαρκτο σύστημα που κάνει ότι δεν ακούει

Τι θα γίνει αν όντως ο Τραμπ έστειλε σκίτσο με σεξουαλικό υπονοούμενο στον Επστάιν; Μάλλον τίποτα

Η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Επστάιν, οικονομικό σύμβουλο και τελικά δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων, μετράει χρόνια και έχει περάσει από 40 κύματα.

Ήταν 2002, όταν ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Έπσταϊν «υπέροχο τύπο» σε συνέντευξή του στο New York Magazine. Το 2007 σημειώθηκε η πρώτη σοβαρή ρήξη στη μεταξύ τους σχέση, ενώ το 2019, μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν με την κατηγορία της σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων, ο τότε πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν ήμουν ποτέ οπαδός του».

Η μεγάλη όμως ρήξη ήρθε όταν η κυβέρνηση Τραμπ υπαναχώρησε από την υπόσχεσή της να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της έρευνας που σχετίζονταν με τον Επστάιν. Ο Τραμπ βρέθηκε τότε αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη κρίση στην πολιτική του καριέρα, καθώς ακόμη και η μέχρι πρότινος πιστή δεξιά του βάση άρχισε να εκφράζει ανοιχτά υποψίες ότι η κυβέρνησή του προσπαθεί να συγκαλύψει σοκαριστικές λεπτομέρειες των εγκλημάτων του Επστάιν, προστατεύοντας έτσι πλούσια και ισχυρά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr