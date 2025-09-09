Η Άγιο Εντεμπίρι έδωσε την πιο σωστή απάντηση σε δημοσιογράφο, που ρώτησε για το Black Lives Matter και την αγνόησε επιδεικτικά

Υπέροχη Άγιο Εντεμπίρι

Η Άγιο Εντεμπίρι, η νεότερη μαύρη γυναίκα ηθοποιός με τρεις υποψηφιότητες για τα φετινά Emmy, για τον ρόλο της στη σειρά The Bear του Disney+, πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία After the Hunt, που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Η ταινία κέρδισε τις εντυπώσεις και απέσπασε 6λεπτο χειροκρότημα από τους θεατές.

Για την ίδια βέβαια, μία στιγμή αγένειας σε συνέντευξη με τους συμπρωταγωνιστές της, για το ArtsLife TV, επισκίασε το καλό κλίμα που επικρατούσε. Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος Federica Polidoro απηύθυνε ερωτήσεις μόνο στους Τζούλια Ρόμπερτς και Άντριου Γκάρφιλντ, σχετικά με το τι έχουμε να περιμένουμε από το Χόλιγουντ «αφού τα κινήματα #MeToo και Black Lives Matter έχουν τελειώσει».

Η Τζούλια Ρόμπερτς φάνηκε αμέσως σαστισμένη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μπορείς να το επαναλάβεις; Με τα γυαλιά ηλίου σου, δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιον από εμάς απευθύνεσαι». Η δημοσιογράφος επανέλαβε ότι η ερώτηση απευθυνόταν στην ίδια και τον Γκάρφιλντ, ζητώντας τη γνώμη τους για το Χόλιγουντ, τώρα που, κατά την άποψή της, τα κινήματα #MeToo και Black Lives Matter «έχουν τελειώσει». Επίσης ρώτησε αν «έχουμε χάσει κάτι με την εποχή της πολιτικής ορθότητας».

Η Άγιο Εντεμπίρι παρενέβη σε εκείνο το σημείο, δίνοντας την πιο ωραία απάντηση στη δημοσιογράφο: «Ξέρω ότι δεν είναι για μένα αυτή η ερώτηση, και δεν ξέρω αν έγινε επίτηδες, αλλά δε νομίζω ότι έχουν τελειώσει τα κινήματα. Βασικά, καθόλου δεν έχουν τελειώσει. Μπορεί να μη χρησιμοποιούνται τόσο συχνά τα hashtags, αλλά πιστεύω πως γίνεται δουλειά από ακτιβιστές, από ανθρώπους καθημερινά, και είναι μια όμορφη, σημαντική δουλειά. Δεν έχει τελειώσει, είναι πραγματικά ενεργά για κάποιο λόγο, επειδή αυτός ο κόσμος είναι γεμάτος ένταση».

Με τη σειρά του ο Άντριου Γκάρφιλντ υποστήριξε την συμπρωταγωνίστριά του, λέγοντας πως και τα δύο κινήματα «είναι απολύτως ζωντανά», ενώ η Άγιο Εντεμπίρι πρόσθεσε:

«Ίσως να μην υπάρχει κάλυψη από τα κυρίαρχα μέσα, όπως υπήρχε παλιότερα, ίσως να μην είναι στα πρωτοσέλιδα καθημερινά όπως ήταν πριν από οκτώ χρόνια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η δουλειά έχει τελειώσει. Αυτό θα έλεγα».

Υπενθυμίζεται πως η Άγιο Εντεμπίρι είχε χρειαστεί να απαντήσει, τον περασμένο Μάρτιο, σε απειλές θανάτου από τον κόσμο, που είχαν τροφοδοτηθεί από fake news του Ίλον Μασκ. Τότε, ο μεγιστάνας είχε γράψει στο X πως η Disney σκεφτόταν να αντικαταστήσει τον Τζόνι Ντεπ στους Πειρατές της Καραϊβικής, με την ηθοποιό.

Η Άγιο Εντεμπίρι είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά: «Θυμάμαι ότι ήρθα αντιμέτωπη με μερικές από τις πιο εξωφρενικές απειλές θανάτου και ρατσιστικά παραληρήματα στη ζωή μου για το fake reboot μιας ταινίας το οποίο δεν είχα ακούσει ποτέ, εξαιτίας αυτού του ανθρώπου. LMAO, είναι όχι μόνο φασίστας αλλά και ηλίθιος».

Για την ιστορία, το After the Hunt είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο και σενάριο της Νόρα Γκάρετ. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία, που έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλη για ανηλίκους (R-rated), ακολουθεί μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία «βρίσκεται σε ένα προσωπικό και επαγγελματικό σταυροδρόμι όταν μια διακεκριμένη φοιτήτρια κατηγορεί έναν από τους συναδέλφους της, απειλώντας να αποκαλύψει ένα σκοτεινό μυστικό από το παρελθόν της».

Η ταινία After the Hunt θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες στις 10 Οκτωβρίου και θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 17 Οκτωβρίου.