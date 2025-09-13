Αθωώθηκε 61 χρόνια μετά: Η Τσόι Μαλ - τζα δικαιώθηκε για την αυτοάμυνά της σε απόπειρα βιασμού

Καταδικάστηκε το 1965, επειδή δάγκωσε τον βιαστή της για να σωθεί. Σήμερα, 61 χρόνια μετά, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι επρόκειτο για αυτοάμυνα και την έκρινε αθώα.

Μετά από περισσότερα από 60 χρόνια δικαστικής αδικίας, η 79χρονη σήμερα Τσόι Μαλ - τζα (Choi Mal-ja) αθωώθηκε από το Πρωτοδικείο της Μπουσάν στη Νότια Κορέα, κατά την επανεκδίκαση της υπόθεσής της που είχε συγκλονίσει τη χώρα τη δεκαετία του ’60. Η Τσόι Μαλ - τζα, που ήταν μόλις 18 ετών το 1964, είχε δεχθεί επίθεση από έναν 21χρονο άνδρα, ο οποίος προσπάθησε να τη βιάσει.

Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, ο δράστης την έριξε στο έδαφος, της κράτησε τη μύτη για να μην μπορεί να αναπνεύσει και έσπρωξε τη γλώσσα του στο στόμα της. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί, η τότε 18χρονη γυναίκα τον δάγκωσε, με αποτέλεσμα να του κόψει μέρος της γλώσσας – και έτσι κατάφερε να ξεφύγει και να σωθεί από τα αδίστακτα χέρια του.

Αντί βέβαια, να κατηγορηθεί και να συλληφθεί εκείνος για την απόπειρα βιασμού, έστρεψε τις κατηγορίες προς το πρόσωπο της Τσόι Μαλ - τζα, με αποτέλεσμα να βρεθεί κατηγορούμενη. Ο δράστης την εντόπισε στο σπίτι της στην πόλη Γκίμχαε λίγες εβδομάδες μετά το συμβάν, απειλώντας τον πατέρα της με μαχαίρι. Οι κατηγορίες απόπειρας βιασμού σε βάρος του άνδρα τελικά αποσύρθηκαν και καταδικάστηκε μόνο για παραβίαση κατοικίας και απειλές, με ποινή έξι μηνών φυλάκισης με αναστολή.

Από την άλλη, όμως, η Τσόι Μαλ - τζα καταδικάστηκε το 1965 σε 10 μήνες φυλάκισης για «βαριά σωματική βλάβη». Το δικαστήριο έκρινε πως η πράξη της «ξεπέρασε τα λογικά όρια της αυτοάμυνας» και δεν έκρυψε την αυστηρότητά του στην απόφασή του.

«Είμαι επιτέλους αθώα», δήλωσε η Τσόι Μαλ - τζα, μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, έξω από το Δικαστήριο της Μπουσάν, η Τσόι Μαλ-τζα στάθηκε υπερήφανη και συγκινημένη, δηλώντας δυνατά πως «εγώ, η Τσόι Μαλ-τζα, είμαι επιτέλους αθώα». Πλήθος ανθρώπων ήταν εκεί στο πλευρό της, εκφράζοντας τη χαρά τους για την αθώωσή της, που μπορεί να άργησε δεκαετίες, αλλά ήρθε. «Πριν από 61 χρόνια, σε μια στιγμή που δεν καταλάβαινα καν τι μου συνέβαινε, το θύμα έγινε θύτης και η μοίρα μου σφραγίστηκε ως εγκληματίας. Για όλα τα θύματα που βίωσαν παρόμοιες αδικίες, ήθελα να γίνω μια ελπίδα», είπε μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου, σύμφωνα με τον Guardian.

Πώς το κίνημα #MeToo τη βοήθησε να διεκδικήσει την αλήθεια της

Εμπνευσμένη από το παγκόσμιο κίνημα #MeToo, η Τσόι Μαλ - τζα υπέβαλε το 2020 αίτημα για επανεκδίκαση της υπόθεσης. Οι δικαστικές αρχές απέρριψαν στην αρχή την επιθυμία της, όμως τρία χρόνια αργότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας άνοιξε τον δρόμο για την επανάληψη της δίκης. Η νέα δίκη ξεκίνησε επίσημα στις 23 Ιουλίου 2025, με την εισαγγελία να ζητά την ακύρωση της καταδίκης της Τσόι Μαλ - τζα.

Ούσα υπερήφανη και δικαιωμένη με την έκβαση της υπόθεσης, η ίδια δήλωσε στους δημοσιογράφους που την περίμεναν έξω από το δικαστήριο: «Για 61 χρόνια, το κράτος με ανάγκασε να ζω ως εγκληματίας. Αν η εισαγγελία παραδέχεται το λάθος της, έστω και τώρα, τότε πιστεύω πως υπάρχει ακόμα δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα». Οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι σκοπεύουν να κινηθούν νομικά, προκειμένου να λάβει αποζημίωση από το κράτος, λόγω των σοβαρών συνεπειών που υπέστη εξαιτίας της αυτής της άδικης καταδίκης.

Η ιστορία της Τσόι Μαλ - τζα έρχεται να επιβεβαιώσει πως όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν παραιτούνται από τη δικαιοσύνη, υπάρχει πάντα ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

