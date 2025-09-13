Νότια Αφρική: Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε πως οι άνδρες θα μπορούν πια να παίρνουν το επίθετο των συζύγων τους

Η νομοθεσία στη Νότια Αφρική αλλάζει, προστατεύοντας την ισότητα των φύλων και εξαλείφωντας επιβλαβή στερεότυπα που εξακολουθούσαν να έχουν ισχύ.

Μέσα στις τόσες δυσάρεστες και τρομακτικές ειδήσεις που περνούν κάθε ημέρα από την οθόνη του κινητού και του υπολογιστή μας, αυτή η θετική εξέλιξη στη Νότια Αφρική έρχεται να φέρει ένα χαμόγελο ελπίδας στα χείλη μας. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε πως οι άντρες θα έχουν το δικαίωμα πια να λαμβάνουν το επίθετο της συζύγου τους, ακυρώνοντας τον νόμο που μέχρι σήμερα απαγόρευε αυτό να συμβεί. Όμορφο Σάββατο έτσι;

Αφορμή γι’ αυτή την τροποποίηση στη νομοθεσία της χώρας στάθηκαν δύο ζευγάρια, τα οποία απευθύνθηκαν στο Συνταγματικό Δικαστήριο, προκειμένου να μπορέσουν οι άντρες να πάρουν το επίθετο της γυναίκας τους, διότι κάθε ενέργεια που είχαν ακολουθήσει μέχρι τότε, είχε καταλήξει στο κενό. Ειδικότερα, υποστήριξαν πως αυτός ο νόμος είναι παρωχημένος και ενισχύει τα πατριαρχικά πρότυπα, παραβιάζοντας κάθε δικαίωμα στην ισότητα μεταξύ των φύλων.

Η Νότια Αφρική αλλάζει τη νομοθεσία της, για να κατοχυρώσει την ισότητα μεταξύ των φύλων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα SABC, στον Χένρι Φαν Ντερ Μέρβε είχε απορριφθεί το αίτημα να πάρει το επώνυμο της συζύγου του, Τζάνα Γιορντάαν, ενώ ο Ανδρέας Νικολάς Μπόρνμαν δεν μπορούσε να προσθέσει το επώνυμο της συζύγου του, Τζες Ντόνελι-Μπόρνμαν, στο δικό του. Το Ανώτατο Δικαστήριο ενέκρινε αυτή την αλλαγή και έτσι τώρα το Κοινοβούλιο πρέπει να προβεί στην τροποποίηση όλων των σχετικών κανονισμών, ώστε ο νέος νόμος να τεθεί σε ισχύ.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο σημείωσε ότι «σε πολλές αφρικανικές κουλτούρες, οι γυναίκες διατηρούσαν το πατρικό τους όνομα μετά τον γάμο, και τα παιδιά συχνά έπαιρναν το όνομα της μητέρας τους». Αυτή η παράδοση, ωστόσο, άλλαξε μετά την «άφιξη των Ευρωπαίων αποικιοκρατών και των Χριστιανών ιεραποστόλων, καθώς και την επιβολή δυτικών αξιών», όπως διαβάζουμε στο BBC.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Λέον Σράιμπερ, και η Υπουργός Δικαιοσύνης και Συνταγματικής Ανάπτυξης, Μαμολόκο Κουμπάι, συμφώνησαν πως αυτός ο νόμος είναι ξεπερασμένος, δίνοντας την έγκρισή τους για την τροποποίησή του, ώστε να συνάδει με τα πρότυπα, τις ανάγκες, τις ιδέες και τις επιθυμίες των ανθρώπων της σύγχρονης εποχής. Το Δικαστήριο υπογράμμισε πως αυτή η αλλαγή προάγει την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, εξαλείφωντας επιβλαβή στερεότυπα που εξακολουθούσαν να έχουν ισχύ.

