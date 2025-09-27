Η Κίρα Νάιτλι λέει “όχι” για επιστροφή της στους Πειρατές της Καραϊβικής, αλλά “ναι” σε επερχόμενο σίκουελ

Ο ρόλος της ως Ελίζαμπεθ Σουάν έχει τελειώσει οριστικά για την Κίρα Νάιτλι

Η Κίρα Νάιτλι επιστρέφει στο Netflix με ένα ψυχολογικό δράμα, που δείχνει πολλά υποσχομένο. Άλλωστε, η ηθοποιός επιλέγει πολύ προσεκτικά τις παραγωγές που πρωταγωνιστεί, οπότε έχουμε δώσει ραντεβού με την πλατφόρμα στις 10 Οκτωβρίου, όταν και θα γίνει διαθέσιμο το The Woman in Cabin 10. Με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας στο Λονδίνο, η ίδια μίλησε στο People και εκτός των άλλων απάντησε στο αν θα επιστρέψει στους Πειρατές της Καραϊβικής, αν τελικά υπάρξει κι άλλη ταινία.

Μια νέα ταινία για τους Πειρατές της Καραϊβικής συζητιέται πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό, ακόμα και για το ποιοι ηθοποιοί θα επιστρέψουν στους ρόλους τους. Η Κίρα Νάιλι υποδυόταν την Ελίζαμπεθ Σουάν, ένας ρόλος που της άνοιξε διάπλατα πόρτες στον χώρο της υποκριτικής.

Παρ’ όλα αυτά, για την Κίρα Νάιτλι αυτός ο ρόλος έχει τελειώσει οριστικά για την ίδια. Αποκάλυψε επίσης πως δεν έχουν υπάρξει συζητήσεις για μια νέα ταινία με την ίδια να λέει: «Μόλις τώρα το άκουσα για πρώτη φορά, οπότε όχι, δεν υπάρχουν συζητήσεις» και πρόσθεσε:

«Ξέρεις, πιστεύω πως οι μέρες της πειρατείας έχουν περάσει για μένα. Πέρασα αρκετά χρόνια σ’ αυτόν τον κόσμο, ήταν μια απίστευτη εμπειρία και νιώθω ευγνώμων που ήμουν μέρος της. Αλλά νομίζω πως οι εποχές της ξιφομαχίας μου έχουν πια τελειώσει».

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Ορλάντο Μπλουμ έδωσε το παρών στο Fan Expo Chicago 2025 και δήλωσε ότι για να πάει καλά μια νέα ταινία, θα πρέπει να επιστρέψει ολόκληρο το αρχικό καστ.«Όλα είναι θέμα σεναρίου, σωστά; Όλα είναι στη σελίδα, και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί κάτι», είπε στο κοινό, σύμφωνα με το Entertainment Weekly. «Θα ήθελα προσωπικά να δω όλους να επιστρέφουν. Νομίζω ότι το “κλειδί” είναι να επιστρέψουν όλοι. Αν μπορούν, και αν όλοι το θέλουν».

Ο παραγωγός των Πειρατών της Καραϊβικής, Τζέρι Μπρουκχάιμερ, δήλωσε επίσης στο Entertainment Weekly, ότι έχει μιλήσει με τον Τζόνι Ντεπ για την πιθανότητα έκτης ταινίας. «Αν του αρέσει ο τρόπος που είναι γραμμένος ο ρόλος, νομίζω ότι θα το κάνει. Όλα εξαρτώνται από το σενάριο, όπως όλοι ξέρουμε».

Ο ενθουσιασμός της Κίρα Νάιτλι για επερχόμενο σίκουελ

Μπορεί να μην ενδιαφέρεται καθόλου για τους Πειρατές της Καραϊβικής, δεν συμβαίνει το ίδιο και με το σίκουελ του Bend It Like Beckham, που πρόσφατα η σκηνοθέτις Γκούριντερ Τσάντα δήλωσε πως θέλει να κυκλοφορήσει μια δεύτερη ταινία. Το Bend It Like Beckham κυκλοφόρησε το 2002 και η Κίρα Νάιτλι υποδύθηκε την Τζουλιέτ Πάξτον.

«Το είδα κι εγώ στην τηλεόραση για το σίκουελ. Οπότε ναι, πόσο συναρπαστικό. Νομίζω ότι είναι απίστευτο πως μια ταινία που γυρίστηκε σχεδόν πριν από 25 χρόνια εξακολουθεί να έχει αντίκτυπο. Είναι ακόμα εκείνη η ταινία για την οποία μου μιλούν όταν με πλησιάζουν. Και νομίζω ότι ιδιαίτερα τώρα, που τόσα πολλά κορίτσια παίζουν ποδόσφαιρο, θέλουν να μιλήσουν για αυτή την ταινία. Οπότε είναι απίστευτο να είσαι μέρος κάποιου πράγματος που έχει μια τέτοια κληρονομιά και τόσο θετική επίδραση».

Στην ερώτηση για μια ενδεχόμενη επιστροφή της, η Κίρα Νάιτλι απάντησε: «Όταν το είδα στην τηλεόραση σκέφτηκα, "Αχ, πόσο όμορφο, αναρωτιέμαι τι θα είναι αυτό;”».

Πάντως, η σκηνοθέτις δήλωσε πως θέλει να επανενώσει το αρχικό καστ, αλλά να προστεθούν και οι παίκτριες της σημερινής Εθνικής Αγγλίας. «Οι ηθοποιοί γνωρίζουν ότι ετοιμάζεται σικουελ, αλλά προφανώς θέλουν να δουν το σενάριο πριν δεσμευτούν», είπε στο Deadline και συνέχισε: «Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι όλοι θα θελήσουν να επιστρέψουν».