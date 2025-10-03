Άλισα Νιούμαν: Η εξομολόγησή της για το χάλκινο στους Ολυμπιακούς του Παρισιού και το OnlyFans

Η Καναδή πρωταθλήτρια του επί κοντώ, Άλισα Νιούμαν, μετά το χάλκινο στο Παρίσι 2024 είδε τη δημοτικότητά της της να «εκτοξεύεται», με την ίδια να σχολιάζει το πώς σεξουαλικοποιήθηκε μέσω του αθλητισμού

Η Άλισα Νιούμαν, η 31χρονη Καναδή πρωταθλήτρια του επί κοντώ, είναι αυτην την εποχή ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα στον χώρο του αθλητισμού. Η παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, δεν είναι το μοναδικό πράγμα για το οποίο είναι γνωστή, καθώς πολλά σχόλια έχει αποσπάσσει και λόγω της εντυπωσιακής της εμφάνισης.

Εκτός από τον αθλητισμό, η ίδια έχει στραφεί και στο OnlyFans, απ’ όπου σύμφωνα με τη Daily Mail έχει κερδίσει περίπου 200.000 δολάρια! Παράλληλα, μετρά πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στα social media, ενώ το πρόσφατο εξώφυλλό της στο Maxim επιβεβαιώνει πως η ίδια αποτελεί πλέον ένα παγκόσμιο brand.

