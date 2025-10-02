H Σαρλίζ Θερόν topless με biker jacket μόνο, στο front row του οίκου Dior, είναι το fashion inspo της εβδομάδας

Εντυπωσίασε για ακόμη μια φορά τους θαυμαστές της

Το show του Jonathan Anderson στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι για τον οίκο Dior συγκέντρωσε πλήθος διασημοτήτων, μία από αυτούς και η Σαρλίζ Θερόν, η οποία έκανε μια τολμηρή εμφάνιση εντυπωσιάζοντας τους φανατικούς θαυμαστές της.

Το ντεμπούτο του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου Dior για τη γυναικεία συλλογή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην πόλη του φωτός και μεταξύ των καλεσμένων που κάθισαν στην πρώτη σειρά της επίδειξης ήταν η Άνια Τέιλορ-Τζόι και η Τζένα Ορτέγκα αλλά και η Σαρλίζ Θερόν.

Η πρέσβειρα του Dior από το 2004 έχει μια στενή σχέση με τον οίκο. Έχει πρωταγωνίστησε στην καμπάνια για το άρωμα J’adore αλλά έχει υπάρξει και το πρόσωπο των σειρών περιποίησης του οίκου, ενώ πιο πρόσφατα έγινε η πρωταγωνίστρια της σειράς κοσμημάτων υψηλής ποιότητας του οίκου.

H Σαρλίζ Θερόν τόπλες, με ένα biker jacket μόνο, εντυπωσίασε στο front row του οίκου Dior

Από τις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί, μέχρι εκείνες που την αποτυπώνουν οι κάμερες σε καθημερινές εξόδους της, η ηθοποιός έχει μια μοναδική γοητεία που δεν περνά απαρατήρητη. Ανεπιτήδευτα κομψή, η 50χρονη ηθοποιός ό,τι κι αν επιλέξει από την γκαρνταρόμπα της αποδεικνύει με κάθε look της πως είναι ένα είδωλο του κινηματογράφου αλλά και της μόδας. Η εμφάνισή της στο show του Dior πάντως μας το θύμισε για ακόμη μια φορά.

Instagram/@charlizeafrica

Για την εμφάνισή της στο show του οίκου Cristian Dior, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, επέλεξε να κάνει ένα casual αλλά και sexy συνάμα look. Επέλεξε ένα jord σε χακί απόχρωση πάνω από το μαύρο καλσόν της, μαύρα loafers με λευκές λεπτομέρειες και ένα biker jacket, χωρίς τοπ.

Instagram/@charlizeafrica

Τόπλες και με casual sexy διάθεση η ηθοποιός κράτησε ένα κόκκινο clutch και φόρεσε μαύρα γυαλιά αφήνοντας τα μαλλιά της να πέσουν στους ώμους της ενώ το δερμάτινο jacket της διακοσμούσαν μικρές κεντητές λεπτομέρειες χαρίζοντας στο rock σύνολό της μια διακριτική δόση ρομαντισμού.