Κατακεραυνώνουν τη Μέγκαν Μαρκλ για βίντεο που ανέβασε από κοντινό σημείο όπου πέθανε η πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Εντελώς αναίσθητο»

Η Μέγκαν Μαρκλ δέχεται έντονη κριτική μετά το βίντεο που χαλαρώνει σε λιμουζίνα κοντά στη σήραγγα του Παρισιού, εκεί όπου η Νταϊάνα είχε το θανατηφόρο τροχαίο

Για ακόμη μια φορά, η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που ανέβασε σε story του Instagram, το οποίο οι χρήστες δεν άφησαν ασχολίαστο, ασκώντας της μάλιστα έντονη κριτική. Όχι πως είναι η πρώτη φορά, βέβαια.

Στην αρχή του βίντεο η Μέγκαν Μαρκλ, που βρέθηκε στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας, δείχνει τις γέφυρες Pont Alexandre III και Pont des Invalides, στις οποίες κοντά είναι και η σήραγγα Pont d’ Alma, εκεί όπου το βράδυ της 31ης Αυγούστου του 1997, η πριγκίπισσα Νταϊάνα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα. Στη συνέχεια, γυρίζει την κάμερα στο αυτοκίνητο και δείχνει τα απλωμένα πόδια της.

#MeghanMarkleAmericanPsycho sure proved*her psychosis tonight



Not only did she stay at the Ritz, where #PrincessDiana spent her last night on earth..Mog recreated THE*deadly tunnel moment



A "near,almost catastrophic" fake🚖 nyc chase" was bad enough-👇is a new level of EVIL-WOW https://t.co/JDUkAs8LPn pic.twitter.com/4y6bG5Hhok — Emerald⚡️Eclipse (@MoniFromNyc) October 5, 2025

Ο royal expert Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς μίλησε στην Daily Mail και επέκρινε το βίντεο, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως εντελώς ακατανόητη, πέρα για πέρα ανόητη και τρομερά απερίσκεπτη.

«Δεν καταλαβαίνω τι στο καλό σκεφτόταν - προφανώς δεν σκεφτόταν. Κανένας σύμβουλος δεν θα της πρότεινε να κάνει κάτι τόσο παράξενο Είμαι σίγουρος ότι δεν ήθελε να προσβάλει, αλλά είναι απίστευτα αναίσθητο. Είναι πλήρης απουσία σκέψης. Ο θάνατος της Diana είναι μία τραγωδία που τρόμαξε τόσο πολύ τον Χάρι και δεν μπορώ να φανταστώ ότι εκείνος θα πίστευε ότι είναι αρκετά πρέπον αυτό».

Όπως διαβάζουμε στο New York Post, ένας χρήστης έγραψε: «Γιατί να τραβήξει βίντεο το σημείο που πέθανε η μητέρα του Χάρι; Επιπλέον, γιατί να το δημοσιεύσει τα social media; Απλά γιατί;», ενώ ένας άλλος ανέφερε: «Αν η οδήγηση προς τον τόπο θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνα είναι ένα μήνυμα προς τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, τότε η Μέγκαν Μαρκλ είναι ο διάβολος».