Όταν ο Τζον Λένον πίστευε ότι τον παρακολουθούσαν - Η ξεχασμένη συνέντευξη που βρέθηκε 50 χρόνια αργότερα

Θα προβληθεί αύριο, που συμπληρώνονται 85 έτη από την γέννησή του

Μία ξεχασμένη συνέντευξη του Τζον Λένον, η οποία ανακαλύφθηκε ξανά μετά 50 χρόνια, πρόκειται να προβληθεί την παραμονή των 85ων γενεθλίων του. Η εν λόγω συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από τον τότε νεαρό, Νίκι Χορν, ο οποίος ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός και ανερχόμενος DJ στο Capital Radio του Λονδίνου, όταν προσκλήθηκε στο διαμέρισμα του Λένον στη Νέα Υόρκη.

Αν και τμήματα της συνέντευξης είχαν μεταδοθεί στο Capital το 1975, ο Χορν πρόσφατα βρήκε τις αυθεντικές ηχογραφήσεις σε ένα σκονισμένο κουτί στο σπίτι του και σκέφτηκε: «Αυτό είναι χρυσάφι».

Ο Τζον Λένον, όπως γράφει ο Guardian, αναφέρει στη συνέντευξη πως υποψιαζόταν ότι η κυβέρνηση τον παρακολουθούσε, καθώς και για το τέταρτο άλμπουμ του, με τίτλο Walls and Bridges που σκεφτόταν σοβαρά να μην το κυκλοφορήσει. Επιπλέον, είχε τις βλέψεις πως θα έβγαζε ακόμα καλύτερη μουσική και θα εργαζόταν σκληρά μέχρις ότου δεν άντεχε άλλο. Μόνο που δεν πρόλαβε.

Ο Τζον Λένον ήταν σίγουρος πως τον παρακολουθούσαν

Ο Τζον Λένον, που είχε κάνει μήνυση στην κυβέρνηση Νίξον για παράνομες υποκλοπές και παρακολούθηση, εν μέσω της προσπάθειάς του να αποτρέψει την απέλασή του, αναφέρει χαρακτηριστικά πως «ξέρω πότε το τηλέφωνο είναι φυσιολογικό όταν το σηκώνω και πότε κάθε φορά που το σηκώνω, ακούγονται πολλοί θόρυβοι. Άνοιγα την πόρτα και υπήρχαν τύποι στην άλλη πλευρά του δρόμου. Έμπαινα σε αυτοκίνητο και με ακολουθούσαν, χωρίς να το κρύβουν».

Προσθέτει επιπλέον πως δεν ήταν ο μόνος ροκ σταρ που ενοχλούσε την αμερικανική κυβέρνηση. «Ο Μικ Τζάγκερ έπρεπε να εξαφανιστεί στον ίδιο του τον υπόνομο για να καταφέρει να φέρει τον Κιθ Ρίτσαρντς και τους υπόλοιπους για περιοδεία. Έκανε πολύ παρασκηνιακή δουλειά για να τους επιτρέψουν την είσοδο. Όλοι μας έχουμε προβλήματα. Απλώς εγώ ήθελα να μείνω εδώ».

Για το προσωπικό του άλμπουμ Walls and Bridges, που έγινε χρυσό στις ΗΠΑ και γράφτηκε κατά τη διάρκεια του 18μηνου χωρισμού του με τη Γιόκο Όνο, ο Τζον Λένον παραδέχτηκε ότι «δεν άντεχε να ακούσει» τις ηχογραφήσεις στην αρχή και σκέφτηκε να τις «πετάξει», αλλά τελικά του άλλαξαν γνώμη οι φίλοι του.

Περιγράφοντας την καθημερινότητά του, είπε τότε πως «είναι ένα υπνοδωμάτιο, ένα στούντιο, τηλεόραση, μια βραδινή έξοδος και πίσω στο σπίτι».

Ο Χορν αποκαλύπτει πως ήταν αγχωμένος πριν τη συνέντευξη, αλλά ο Λένον τον χαλάρωσε και του έψησε μέχρι και μπισκότα σοκολάτας. Όμως, καθώς καθόταν σταυροπόδι πάνω στο λευκό χαλί του Λένον για τη συνέντευξη, «συνειδητοποίησα ότι είχα ρίξει ψίχουλα σοκολάτας πάνω στο άψογο λευκό χαλί, και προσπαθούσα απεγνωσμένα να τα μαζέψω ένα-ένα για να μην το δει».