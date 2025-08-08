Τελικά, ευθύνεται η Γιόκο Όνο για τη διάλυση των Beatles;

Η φήμη ότι ήταν υπεύθυνη για τη διάλυση των Beatles την ακολουθούσε για δεκαετίες

Στην ιστορία των Beatles, κανένα πρόσωπο δεν είναι τόσο διχαστικό ή αμφιλεγόμενο όσο η Γιόκο Όνο - η σύντροφος, και μετάπειτα σύζυγος, του Τζον Λένον, που εμφανίστηκε στο προσκήνιο την εποχή που το συγκρότημα βίωνε τις πιο δύσκολες στιγμές του, που οδήγησαν τελικά στη διάλυση του συγκροτήματος.

Για πολλούς θαυμαστές του συγκροτήματος, η Γιοκο Όνο θεωρείται μέχρι και σήμερα υπεύθυνη για τη διάλυση των Beatles - ίσως γιατί έπρεπε κάποιον να κατηγορήσουν. «Δεν υπάρχει φαν των Beatles που να μην έχει έντονα συναισθήματα για εκείνη - είτε την μισεί είτε θεωρεί ότι αυτή και ο Τζον έζησαν τη μεγαλύτερη ερωτική ιστορία όλων των εποχών» είπε ο Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, συγγραφέας του Revolver: How The Beatles Reimagined Rock ‘n’ Roll και παρουσιαστής του podcast Something About The Beatles. Τα Σκαθάρια όμως άρχισαν να διαλύονται, πριν εμφανιστεί η ίδια.

Η παρουσία της Γιόκο Όνο στις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Let it Be το 1969, έχει περάσει στη μουσική ιστορία ως η αρχή του τέλους για τους Beatles. Ωστόσο ο Μάρτιν Λιούις, ο οποίος έχει συνεργαστεί τόσο με την ίδια όσο και με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ τα τελευταία χρόνια, δήλωσε: «Οι φαν ήθελαν έναν κακό. Τα ΜΜΕ λατρεύουν να φτιάχνουν έναν κακό. Όλοι μας. Είναι φυσικό, αλλά δεν είναι και αλήθεια».

Μία σειρά που εξερευνά την εποχή εκείνη, είναι το Get Out, που θα βρεις στο Disney+. Όπως εξηγεί ο Λιούις «είναι όλοι στο στούντιο. Η Γιόκο είναι εκεί, πράγμα ασυνήθιστο. Συνήθως δεν υπήρχαν σύζυγοι ή σύντροφοι στις ηχογραφήσεις. Με ποιον σχετίζεται ο Τζον σε αυτές τις 8 ώρες; Τη Γιόκο την κοιτάει μια φορά στο τόσο. Τα μάτια του είναι στον Πολ. Είναι με τον κολλητό του των τελευταίων 13 ετών. Όλο αφορά τον Τζον και τον Πολ.

Η Γιόκο ήταν εκεί γιατί ήθελε να είναι εκεί. Δεν ήταν αγενής μαζί της. Απλά δεν έδειχνε ενδιαφέρον. Δούλευε με τον φίλο του και περνούσε καλά. Όλη η ταινία καταρρίπτει αυτόν τον μύθο. Ο Τζον και ο Πολ δένονται ξανά, γράφουν τραγούδια, διασκεδάζουν, θυμούνται. Είναι ευγενικός με τη Γιόκο. Δεν διέλυσε εκείνη τους Beatles. Ο Τζον και ο Πολ ήταν μαζί από τον Ιούλιο του 1957, όταν ήταν 17 και 16 ετών αντίστοιχα. Πλέον ήταν σχεδόν 30. Είναι πολλά τα χρόνια. Είχαν αρχίσει να απομακρύνονται. Δεν είναι η Γιόκο ο κακός της υπόθεσης».

Το 2023, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είχε δηλώσει ότι η παρουσία της Γιόκο Όνο στο στούντιο δημιούργησε προβλήματα ανάμεσα σε αυτόν, τον Λένον, τον Ρίνγκο Σταρ και τον Τζορτζ Χάρισον: «Δεν νομίζω ότι μας άρεσε ιδιαίτερα. Ήταν μια παρεμβολή στον χώρο εργασίας», είχε πει.

Οι Beatles διαλύθηκαν επίσημα το 1970, όχι με κάποια μεγάλη ανακοίνωση, αλλά μέσω δελτίο τύπου που εξέδωσε ο ΜακΚάρτνεϊ για το επερχόμενο σόλο άλμπουμ του. Σε αυτό δήλωνε πως η δημιουργική του συνεργασία με τον Λένον είχε τελειώσει και πως η πορεία του ως Beatle είχε ολοκληρωθεί.

Ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο συνέχισαν να προωθούν την ειρηνιστική τους ατζέντα και να ηχογραφούν μουσική, είτε ως ντουέτο είτε ως σόλο καλλιτέχνες. Μετά από έναν σύντομο χωρισμό το 1973-74, η Γιόκο γέννησε τον γιο τους, Σον, το 1975.

Η φήμη ότι ήταν υπεύθυνη για τη διάλυση των Beatles την ακολουθούσε για δεκαετίες. Το 2016, η Γιόκο Όνο δήλωσε μέσω της στήλης «25 πράγματα που δεν ξέρατε για μένα» στο περιοδικό Us Weekly: «Δεν είχα καμία σχέση με τη διάλυση των Beatles. Και νομίζω ότι ο Πολ είναι ένας αρκετά κουλ τύπος».

Με πληροφορίες από Biography, Mirror