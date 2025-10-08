Συγκλονίζει πρωταθλήτρια στίβου: «Ο προπονητής μου είπε να βγάλω το εσώρουχο μου και να ξαπλώσω»

Η Χάνε Μάουντενς έσπασε τη σιωπή της και μίλησε για την κακοποιητική συμπεριφορά από τον πρώην προπονητή της, περιστατικά λεκτικής βίας, εξευτελισμού και ανάρμοστων αγγιγμάτων που, όπως λέει, τη σημάδεψαν και της στέρησαν τα καλύτερα χρόνια της καριέρας της

Μία από τις πιο ελπιδοφόρες παρουσίες του βελγικού στίβου, η Χάνε Μάουντενς, βρήκε το θάρρος να σπάσει τη σιωπή της και να μιλήσει ανοιχτά για την κακοποίηση που υπέστη από τον πρώην προπονητή της. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με ισχυρό όνομα στον χώρο του βελγικού αθλητισμού, του οποίου η συμπεριφορά, όπως περιγράφει η αθλήτρια, την οδήγησε σε σωματική και ψυχική κατάρρευση.

