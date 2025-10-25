Η Hailey Bieber δεν ντρέπεται να παραδεχτεί ότι έχει βοήθεια στην ανατροφή του γιου της. Και καλά κάνει

Αποκάλυψε επίσης πως θέλει να μεγαλώσει την οικογένειά της

Η Χέιλι Μπίμπερ μίλησε στο podcast In Your Dreams with Owen Thiele για την μητρότητα και το πώς άλλαξε η καθημερινότητά της μετά την γέννηση του γιου της, ενώ αποκάλυψε πως θα ήθελε στο μέλλον να μεγαλώσει την οικογένειά της. «Ξέρω ότι θέλω περισσότερα από ένα παιδιά. Από όταν ήμουν μικρό κορίτσι το φανταζόμουν. Τώρα που έχω παιδί, πιστεύω ότι όποια απόφαση κι αν πάρει κάποιος -να κάνει ή να μην κάνει παιδιά- είναι εξίσου υπέροχη».

Η ιδρύτρια της Rhode Beauty αποκάλυψε πως έχει βοήθεια πλήρους απασχόλησης για τον γιο της και εξήγησε πως δεν έχει κανένα λόγο να κρύψει το γεγονός. «Έχω βοήθεια. Έχω βοήθεια πλήρους απασχόλησης και δεν ντρέπομαι καθόλου να το πω. Δεν θα μπορούσα να έχω την καριέρα μου και να κάνω όλα όσα κάνω χωρίς αυτή τη βοήθεια και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Χέιλι Μπίμπερ.

Όταν δεν είναι μαζί της, ο μικρός Τζακ περνά τον χρόνο του με τον πατέρα του ή άλλα μέλη της οικογένειας. «Αν δεν είναι μαζί μου, είναι με τον μπαμπά του. Είναι πάντα με την οικογένειά του και πάντα με έναν από εμάς ή με τους νονούς του».

Χέιλι Μπίμπερ: «Η μητρότητα με τρόμαξε»

Η Χέιλι Μπίμπερ παραδέχτηκε, επίσης, πως η μητρότητα στα 27 την τρόμαξε αρχικά, αλλά τελικά αυτή η εμπειρία της δίνει καθημερινά μαθήματα. «Υπήρχαν φόβοι. Δεν ήξερα τι να περιμένω. Όμως, μόλις έρθει το παιδί, τα ανακαλύπτεις όλα μέρα με τη μέρα. Κάθε μέρα μαθαίνω κάτι καινούργιο, τι είναι καλύτερο για τον γιο μου και για μένα ως μαμά».

Τέλος, αποκάλυψε πως τόσο η ίδια όσο και ο Τζάστιν σκοπεύουν να μεταδώσουν στον γιο τους την αγάπη τους για τα ταξίδια, καθώς ήδη ζουν μια ζωή γεμάτη μετακινήσεις και εμπειρίες: «Θέλω να μεγαλώσει σε πολλά μέρη. Είμαστε μια οικογένεια που ταξιδεύει πολύ, όπως ήμασταν και πριν αποκτήσουμε παιδί. Θέλω να μεγαλώσει ταξιδεύοντας -έτσι μεγάλωσα κι εγώ, και το αγαπώ αυτό. Έμαθα τόσα πολλά μέσα από τα ταξίδια».