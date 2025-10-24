Η Κιμ Καρντάσιαν διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο - “Μου είπαν πως προήλθε από το άγχος”

Η Κιμ Καρντάσιαν εξομολογήθηκε στην οικογένειά της, πως οι γιατροί εντόπισαν ένα ανεύρυσμα στον εγκέφαλό της. Μάλιστα, υποστήριξαν ότι αυτό προκλήθηκε από συσσωρευμένο άγχος.

Η Κιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε ένα σοκαριστικό νέο για την υγεία της με το κοινό της, γνωστοποιώντας πως διαγνώστηκε με ένα μικρό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Η αποκάλυψη έγινε μέσα από νέο teaser για την 7η σεζόν του επιτυχημένου reality «The Kardashians», προκαλώντας ανησυχία στους fans της.

Στο σχετικό απόσπασμα, η επιχειρηματίας - influencer φαίνεται να υποβάλλεται σε μαγνητική τομογραφία (MRI). Λίγο μετά, ενημερώνει την οικογένειά της για το αποτέλεσμα της εξέτασης λέγοντας: «Υπήρχε ένα μικρό ανεύρυσμα». Η ίδια φαίνεται να προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της μπροστά στην κάμερα, όμως τα δάκρυά της προδίδουν το άγχος, τη θλίψη και τον φόβο της.

Η 45χρονη εξήγησε, πως οι γιατροί απέδωσαν την αιτία εμφάνισης του ανευρύσματος στο έντονο άγχος χωρίς, όμως, να διευκρινίζει πότε ακριβώς εντοπίστηκε. Σύμφωνα με το Harper’s Bazaar, η διάγνωση ήρθε σε μια περίοδο έντονων αλλαγών για την ίδια - ανάμεσα στην ολοκλήρωση των νομικών σπουδών της, το διαζύγιο από τον Κάνιε Γουέστ και την επέκταση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της.

Το ανεύρυσμα, όπως εξήγησαν οι ειδικοί της κλινικής Mayo, είναι μια μικρή διόγκωση σε αιμοφόρο αγγείο του εγκεφάλου, που συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα και εντοπίζεται τυχαία. Ωστόσο, εάν υπάρξει διαρροή ή ρήξη, μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. «Τα ανευρύσματα εγκεφάλου είναι συνηθισμένα. Αλλά τα περισσότερα ανευρύσματα εγκεφάλου δεν είναι σοβαρά, ειδικά αν είναι μικρά. Τα περισσότερα ανευρύσματα εγκεφάλου δεν ρήγνυνται», αναφέρεται.

«Χθες το βράδυ σκεφτόμουν, "Γιατί διάολο συμβαίνει αυτό;"», ακούγεται να λέει η Κιμ Καρντάσιαν σε άλλο σημείο. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον πρώην σύζυγό της, λέγοντας: «Είμαι χαρούμενη που τελείωσε. Ο πρώην μου θα είναι στη ζωή μου ό,τι και να γίνει. Έχουμε τέσσερα παιδιά μαζί».

Να θυμίσουμε πως σε ένα σημείο του επεισοδίου, η Κιμ Καρντάσιαν αναφέρεται στο διαζύγιο από τον Κάνιε Γουέστ και στην ψυχοφθόρα περίοδο που βίωνε τότε. Όπως είπε, αντιμετωπίζει το Σύνδρομο της Στοκχόλμης, γεγονός που τη δυσκολεύει πολύ στις αποφάσεις που μπλέκονται με το συναίσθημα.

