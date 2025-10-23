Κιμ Καρντάσιαν για Κάνιε Γουέστ: “Ένιωθα σαν να είχα το Σύνδρομο της Στοκχόλμης. Είναι διαζύγιο, όχι απαγωγή”

Η Κιμ Καρντάσιαν αναφέρθηκε στον πολυσυζητημένο γάμο της και χωρισμό από τον επί χρόνια σύζυγό της και πατέρα των παιδιών της, Κάνιε Γουέστ.

Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε με ειλικρίνεια για τον γάμο και το διαζύγιό της από τον Κάνιε Γουέστ, αποκαλύπτοντας πόσο δύσκολα διαχειρίστηκε τα χρόνια που έζησαν μαζί. Στο νέο επεισόδιο της σειράς The Kardashians, η 45χρονη επιχειρηματίας και influencer εξομολογήθηκε πως ένιωθε «σαν να είχε το Σύνδρομο της Στοκχόλμης» με τον πρώην σύζυγό της.

Πρόκειται για μια φράση, που φυσικά δεν έμεινε ασχολιαστη από τους χρήστες του διαδικτύου, αφενός γιατί υπήρξαν για χρόνια ζευγάρι και αφετέρου διότι η συμπεριφορά του Κάνιε Γουέστ, μετά το διαζύγιο, προκάλεσε πολλές φορές αντιδράσεις και ερωτηματικά. Αυτός είναι και ο λόγος που η είδηση του διαζυγίου τους περισσότερο χαροποίησε, παρά στενοχώρησε τους θαυμαστές της.

Kim Kardashian Says She Had 'Stockholm Syndrome' with Ex Kanye West: 'It's a Divorce, Not a Kidnapping' https://t.co/kOxq2XW7su — People (@people) October 23, 2025

Η Κιμ Καρντάσιαν σε μια εξομολόγηση για τη σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ κατά τη διάρκεια του γάμου τους

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς All’s Fair, στην οποία η Κιμ Καρντάσιαν πρωταγωνιστεί δίπλα σε μεγάλα ονόματα, παραδέχτηκε ότι η ψωρίαση της – μια ασθένεια που επιδεινώνεται με το στρες – επέστρεψε μετά το διαζύγιο. «Δεν είχα καθόλου ψωρίαση όσο ήμουν χωρισμένη και μόλις άρχισε να εμφανίζεται. Μάλλον νιώθω πάλι πίεση. Έπρεπε να προστατεύσω πολλούς από πολλά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά - τη Νορθ (12 ετών), τον Σεντ (9 ετών), τη Σικάγο (7 ετών) και τον Ψαλμ (6 ετών). Η τηλεπερσόνα εξομολογήθηκε ότι το μεγαλύτερο άγχος της ήταν - και παραμένει - να τα προστατεύσει από τη δημοσιότητα και τις αμφιλεγόμενες συμπεριφορές του πατέρα τους. «Όλοι γύρω μου μπορούν να το αντέξουν, αλλά σκέφτομαι τα παιδιά μου. Κάποια στιγμή θα μάθουν, θα δουν. Ο ρόλος μου είναι να τα προστατεύω όσο μπορώ», είπε συγκινημένη.

Shutterstock

Αναφερόμενη στη σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ, η Κιμ Καρντάσιαν παραδέχτηκε ότι για χρόνια αισθανόταν υπεύθυνη για εκείνον. «Πάντα ήθελα να τον βοηθήσω, να τον προστατεύσω. Ένιωθα ενοχές, σαν να έπρεπε να μείνω σε αυτόν τον γάμο και να τον “σώσω”. Ήταν η πρώτη φορά που δεν ένιωσα αυτή την ευθύνη», εξομολογήθηκε.

«Είναι τόσο θλιβερό να βλέπεις πώς κατέληξαν τα πράγματα», παραδέχτηκε. Επίσης, ξεκαθάρισε ότι, παρά τα όσα γράφονται στο διαδίκτυο, ο Κάνιε Γουέστ δεν έχει επικοινωνήσει μαζί της για να δει τα παιδιά τους. «Ξυπνάω και βλέπω στο Twitter ότι “κρατάω τα παιδιά μακριά του”. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι λογικό. Δεν μπορώ να εμπλέκομαι συνεχώς σε αυτό. Είναι διαζύγιο, όχι απαγωγή», κατέλεξη, παίρνοντας θέση σε όσα γράφονται για τη στάση της.

