Τι συμβαίνει με τη 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν; Η εμφάνιση με piercing, τατουάζ και αλυσίδες που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Νορθ Γουέστ ή περνάει εφηβεία ή της αρέσει να γίνεται θέμα συζήτησης. Η εμφάνισή της στις νέες αναρτήσεις της στο Tik Tok προκαλεί… εντυπώσεις και ερωτηματικά.

Η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας τα τελευταία εικοσιτετράωρα για όλους τους λάθους λόγους. Η εμφάνισή της στις φωτογραφίες και στα βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok ανησύχησαν ακόλουθους και μη, που επισήμαναν πως κάτι δεν πάει καλά με αυτό το κορίτσι. Η Νορθ, η οποία διατηρεί κοινό λογαριασμό με τη μητέρα της στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης - υιοθέτησε ένα look που σίγουρα δεν συνάδει με την ηλικία της.

Ψεύτικα piercing και τατουάζ, μπλε φακούς επαφής, μακριές κοτσίδες, αλυσίδες και μαύρα δόντια είναι μερικά απ’ όσα θα τραβήξουν την προσοχή σου, χαζεύοντας τις αναρτήσεις της. Η 12χρονη άλλοτε χορεύει μόνη και άλλοτε δείχνει το ιδιαίτερο look της μαζί με τις συμμαθήτριές της, που είναι παρόμοια ντυμένες και βαμμένες. «Ψεύτικα piercings και ψεύτικα τατουάζ για μια ζωή», έγραψε σε μία από τις λεζάντες, προβληματίζοντας τους followers.

Kim Kardashian's daughter North West, 12, sports disturbing new look https://t.co/Qog7ETXCgW pic.twitter.com/8GLDKvImt5 — Daily Mail (@DailyMail) October 21, 2025

Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ μάλλον ξέφυγε

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει φροντίσει να απενεργοποιηθούν τα σχόλια στο Tik Tok, ώστε να μην μπορεί κανείς να γράψει κάτι κάτω από τις αναρτήσεις, ωστόσο τα βίντεο και οι φωτογραφίες δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Και κάπως έτσι, έφτασαν μέχρι το Instagram. Εκεί, ένας λογαριασμός μοιράστηκε το υλικό της Νορθ και τα σχόλια δεν είχαν τέλος. Η 12χρονη προβλημάτισε τους χρήστες του IG τόσο με τα ρούχα, το βάψιμο και τα μαλλιά της όσο και με το γεγονός ότι πήρε έγκριση από τους γονείς της για να δημοσιευτεί αυτό το υλικό.

«Είναι 12 χρονών παρεμπιπτόντως», έγραψε ένας. «Αυτό δεν είναι χαριτωμένο. Μπορεί να έχει στιλ, αλλά αυτο το στιλ φαίνεται γελοίο. Θα θέλατε η κόρη σας να περπατάει έτσι;», τόνισε ένας άλλος. «Τι θα έλεγες να γίνεις πάλι παιδί;», «Τι στο καλό συμβαίνει με τον Κάνι Γουέστ;», «Αυτό το θέαμα είναι απλώς λυπηρό», σημείωσαν κάποιοι άλλοι, όπως διαβάζουμε στη Daily Mail.

Πριν από λίγο καιρό, η Κιμ Καρντάσιαν είχε δηλώσει πως η κόρη της πειραματίζεται με το στιλ της, δοκιμάζοντας ρούχα που φορούν και οι φίλες της. Αφορμή γι’ αυτή την τοποθέτηση είχε σταθεί μια εμφάνιση της Νορθ με κορσέ στην Ιταλία. Η επιχειρηματίας παραδέχτηκε πως έκανε μεγάλο λάθος που της επέτρεψε να το φορέσει, ωστόσο η ιστορία επαναλαμβάνεται.

Το διαδίκτυο αναρωτιέται που ακριβώς είναι τα όρια που έχουν θέσει οι γονείς σε 12χρονο κορίτσι. Και έχει δίκιο. Η Νορθ μοιάζει να μην έχει όρια ή απλώς να έχει και να τα αγνοεί κάθε φορά. Μια μερίδα του κόσμου εκφράζει την ανησυχία του για το μέλλον της, ενώ μια άλλη τα «βάζει» με τους γονείς της. Μπορεί στις συγκεκριμένες λήψεις να φαίνεται πως απολαμβάνει ό,τι κάνει, ωστόσο πόσο «καλή» είναι αυτή η έκθεση για την ψυχική υγεία και την ασφάλεια ενός κοριτσιού που γεννήθηκε το 2013; Καθόλου θα απαντούσε κανείς με ευκολία. Τι να πούμε; Ίσως στη σφαίρα του Χόλιγουντ τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Στο τέλος της ημέρας, όμως πρόκειται για ένα 12χρονο κορίτσι, δηλαδή για ένα παιδί.