Ο Κόλιν Φάρελ αποκάλυψε την χειρότερη μέρα της καριέρας του - Εξόργισε μέχρι και τον Τομ Κρουζ

Χρειάστηκε να γυρίσει μία σκηνή 46 φορές

Ο Κόλιν Φάρελ μίλησε στο The Late Show with Stephen Colbert, για μία από τις χειρότερες μέρες της καριέρας του, όταν στα γυρίσματα της sci-fi ταινίας Minority Report του Στίβεν Σπίλμπεργκ, το 2002, έπρεπε να γυρίσει 46 φορές μία σκηνή. Κι αυτό γιατί το προηγούμενο βράδυ είχε παρευρεθεί σε ξέφρενο πάρτι.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως είχε ζητήσει να μην εργαστεί ανήμερα των γενεθλίων του, αλλά αντί γι’ αυτό έλαβε ειδοποίηση να βρίσκεται στο πλατό στις 6 το πρωί. «Το προηγούμενο βράδυ έκανα ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. «Θυμάμαι ότι μόλις έσβησα το φως, χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο οδηγός που με ενημέρωνε ότι είναι έξι και δέκα. Κι εγώ είπα “Ωχ, την πάτησα”».

Όταν ο Κόλιν Φάρελ έφτασε στο πλατό, ο βοηθός σκηνοθέτη του είπε πως δεν μπορούσε να εμφανιστεί σε τέτοια κατάσταση, αλλά ο ηθοποιός απάντησε: «Φέρε μου έξι μπύρες Pacifico και ένα πακέτο Marlboro Reds».

Εξήγησε, φυσικά, ότι το περιστατικό συνέβη λίγα χρόνια πριν αποφασίσει να ζητήσει βοήθεια για τον εθισμό του στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Το 2005 εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης και από το 2006 παραμένει νηφάλιος. Το 2018 επέστρεψε ξανά προληπτικά.

«Δεν είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανος, αλλά εκείνη τη στιγμή λειτούργησε. Οι σοφοί λένε ότι “το παρόν είναι το μόνο που μετράει”, κι εκείνη τη στιγμή αυτό έκανα, έζησα το παρόν μου με μερικές μπύρες και πήγα στο γύρισμα».

Ωστόσο, τα πράγματα δεν κύλησαν καλά. Ο Κόλιν Φάρελ θυμήθηκε χαρακτηριστικά τη φράση που δεν μπορούσε να πει σωστά, παρά τις 46 λήψεις που χρειάστηκαν: «“Είμαι βέβαιος ότι όλοι κατανοήσατε το θεμελιώδες παράδοξο της μεθοδολογίας του precrime". Αυτή ήταν η πρώτη μου ατάκα, κι απλώς δεν μπορούσα να την πω. Κάποιος με ρώτησε αν θέλω να βγω λίγο να πάρω αέρα, αλλά σκέφτηκα: “Αν βγω, όταν επιστρέψω θα είμαι υπό ακόμη μεγαλύτερη πίεση».

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε, τέλος, πως ο Τομ Κρουζ δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος εκείνη την ημέρα - και όχι άδικα.