Η Κιμ Καρντάσιαν αμφισβητεί ότι ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι - Και η NASA την “αδειάζει” με τεκμήρια

Ζούμε μεγάλες στιγμές.

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει προκαλέσει αίσθηση τα τελευταία εικοσιτετράωρα, μετά τις δηλώσεις που έκανε στο reality «The Kardashians» σχετικά με την ανάβαση του ανθρώπου στο φεγγάρι. Η influencer και επιχειρηματίας εξέφρασε ανοιχτά τις αμφιβολίες της για το αν έχει πράγματι περπατήσει ποτέ στη Σελήνη και, όπως σωστά καταλαβαίνεις, έγινε viral. Η Κιμ Καρντάσιαν ισχυρίστηκε πως έχει διαβάσει «αμέτρητα άρθρα και συνεντεύξεις», τα οποία την έχουν πια πείσει πως η ιστορική αποστολή του 1969 ίσως να μην συνέβη ποτέ.

Η τηλεπερσόνα, προκειμένου να ενισχύσει τους ισχυρισμούς της, επικαλέστηκε μια δήλωση του αστροναύτη Μπαζ Όλντριν, σύμφωνα με την οποία φέρεται να είχε πει πως «δεν υπήρξε τρομακτική στιγμή, γιατί δεν έγινε». Για την Κιμ Καρντάσιαν, αυτά τα λόγια έχουν μεγαλύτερη αξία και ισχύ από τα ίδια τα γεγονότα. «Νομίζω πως δεν έγινε. Ήταν ψεύτικο», σχολίασε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως διαβάζει συχνά θεωρίες συνωμοσίας.

Κιμ Καρντάσιαν VS NASA

Αυτός ο διάλογος από το reality δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας αντιδράσεις και ειρωνικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα σε όσους θέλησαν να απαντήσουν στην Κιμ Καρντάσιαν, ήταν και η ίδια η NASA. Ναι, όντως συνέβη αυτό. Ο αναπληρωτής διευθυντής, Σον Ντάφι, έκανε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, γράφοντας: «Ναι, Κιμ Καρντάσιαν, έχουμε πάει στη Σελήνη, έξι φορές!». Στην ανάρτησή του, ο Σον Ντάφι υπενθύμισε, ότι οι αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που περπάτησαν στη Σελήνη στις 20 Ιουλίου 1969, στο πλαίσιο της αποστολής Απόλλων 11.

Η NASA, επιδιώκοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια, τόνισε πως οι έξι επιτυχημένες αποστολές (1969 - 1972) απέφεραν συνολικά 382 κιλά σεληνιακών πετρωμάτων, τα οποία έχουν αναλυθεί και ταυτοποιηθεί από επιστήμονες σε όλο τον κόσμο. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι οι άνθρωποι πράγματι πάτησαν στη Σελήνη. Παράλληλα, ο Σον Ντάφι ανέφερε ότι, υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ, η νέα αποστολή Artemis θα επιστρέψει στη Σελήνη μέσα στα επόμενα χρόνια.

Μπορεί να μην περιμέναμε από την ίδια τη NASA να απαντήσει δημόσια στην Κιμ Καρντάσιαν, ωστόσο να που τίποτα δεν είναι απίθανο. Όταν ένας άνθρωπος με εκατομμύρια followers παγκοσμίως και τεράστια επιδραστικότητα στο κοινό της, εκφράζει δημόσια ατεκμηρίωτες απόψεις, οι επιπτώσεις στη συλλογική αντίληψη της ιστορίας και της επιστήμης είναι σημαντικές. Συνεπώς, η NASA επέλεξε να απαντήσει με γεγονότα και τεκμήρια, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι ο άνθρωπος έχει περπατήσει στη Σελήνη.