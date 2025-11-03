Κωστάντζα Σβώκου-Κωνσταντακοπούλου: Η Ελληνίδα αρχιτέκτονας που έγινε Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNESCO για τον Πολιτισμό

Σημαντική διάκριση και τιμητική αναγνώριση για την Κωστάντζα Σβώκου-Κωνσταντακοπούλου από την UNESCO.

Μια σημαντική διεθνής διάκριση φέρνει την Ελλάδα στο προσκήνιο του παγκόσμιου πολιτιστικού χάρτη: η Κωστάντζα Σβώκου-Κωνσταντακοπούλου, αρχιτέκτονας, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Phāea, ανακηρύχθηκε από την UNESCO Πρέσβειρα Καλής Θέλησης για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού. Η επιλογή της από τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Όντρεϊ Αζουλέ, αποτελεί εκτός από προσωπική τιμή, αναγνωριση της ελληνικής δημιουργικότητας και της υψίστης σημασίας του ελληνικού πολιτισμού.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της UNESCO, τέσσερις διεθνείς προσωπικότητες αναλαμβάνουν τον ρόλο των Πρέσβεων Καλής Θέλησης: η Κωστάντζα Σβώκου-Κωνσταντακοπούλου (Ελλάδα) για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού, η Σεΐχα Μπουντούρ μπιντ Σουλτάν Αλ Κασίμι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) – πανεπιστημιακός και εκδότρια, η Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ (Μεξικό) – ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός και η Ιμπραΐμ Μαγκάσσα (Ακτή Ελεφαντοστού) – τραπεζίτης και φιλάνθρωπος.

Η Γενική Διευθύντρια της UNESCO ανέφερε ότι οι νέοι Πρέσβεις «θα συμβάλλουν στη διάδοση των αξιών του Οργανισμού – του διαλόγου, της ειρήνης και του σεβασμού για την πολιτιστική ποικιλία – σε κάθε γωνιά του κόσμου». Η ίδια η UNESCO σημειώνει ότι η επιλογή της Ελληνίδας αρχιτέκτονα έγινε λόγω της δράσης της «στην ενσωμάτωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στον πυρήνα της βιώσιμης ανάπτυξης» και της «αφοσίωσής της στη διατήρηση της μεσογειακής πολιτιστικής κληρονομιάς».

Ποια είναι η Κωστάντζα Σβώκου-Κωνσταντακοπούλου

Γεννημένη στην Κρήτη, η Κωστάντζα Σβώκου-Κωνσταντακοπούλου είναι αρχιτέκτονας με σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακό στο Harvard Graduate School of Design. Είναι συνιδιοκτήτρια και πρόεδρος της ξενοδοχειακής εταιρείας Phāea, που έχει διακριθεί διεθνώς για τη σύνδεση της φιλοξενίας με την τοπική κουλτούρα και τη βιωσιμότητα. Παράλληλα, από το 2017, προεδρεύει της Endeavor Greece, που στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Η ίδια συμμετέχει ενεργά σε σημαντικούς ελληνικούς θεσμούς πολιτισμού και εκπαίδευσης, όπως το Ίδρυμα Μπενάκη, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ίδρυμα Κάπταιν Βασίλης και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου. Η δράση της επικεντρώνεται στην προώθηση ενός νέου μοντέλου βιώσιμου τουρισμού, που σέβεται το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Μέσα από το έργο της, η Κωστάντζα Σβώκου-Κωνσταντακοπούλου προβάλλει τη σύνδεση του πολιτισμού με την επιχειρηματικότητα, αποδεικνύοντας πως η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

