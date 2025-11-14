Αριάνα Γκράντε: Κατηγορήθηκε ο άνδρας που της επιτέθηκε στην πρεμιέρα του “Wicked: For Good” - Οι θαυμαστές ζητούν την απέλασή του

Οι θαυμαστές τον κατηγορούν για επιβάρυνση της ψυχικής υγείας της Αριάνα Γκράντε, η οποία έχει μιλήσει για το μετατραυματικό στρες που βιώνει

Η χθεσινή πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη επισκιάστηκε, μετά την επίθεση που δέχθηκε η Αριάνα Γκράντε από θαυμαστή της στο κίτρινο «Yellow Brick Road» χαλί, ο οποίος πήδηξε από το κιγκλίδωμα, έσπρωξε τους φωτογράφους και όρμηξε καταπάνω της, προκαλώντας της πανικό. Μπορεί η ασφάλεια να μην είχε γρήγορα αντανακλαστικά, είχε όμως η συμπρωταγωνίστριά της, Σίνθια Ερίβο, η οποία αμέσως απομάκρυνε τον άντρα.

Στα social media κυκλοφόρησαν πολλά βίντεο από τη στιγμή, και σε αυτά βλέπει κανείς ξεκάθαρα την ανησυχία της Αριάνα Γκράντε. Ο άντρας που λέγεται Τζόνσον Γουέν και είναι γνωστός στο διαδίκτυο ως «Pyjama Man», κατηγορήθηκε για διατάραξη κοινής ησυχίας. Αν και την ίδια μέρα είχε αναρτήσει στο Instagram του πως αφέθηκε ελεύθερος μετά τη σύλληψή του, τελικά του απαγγέλθηκε κατηγορία από το δικαστήριο της Σιγκαπούρης.

Ο ίδιος δεν έχει νομική εκπροσώπηση και όπως γράφει το BBC θα δηλώσει ένοχος. Αυτή βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που εισβάλλει έτσι. Ο λογαριασμός του στο Instagram περιλαμβάνει βίντεο να διακόπτει άλλες εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα όταν ανέβηκε στη συναυλία της Κέιτι Πέρι στο Σίδνεϊ. Το ίδιο έκανε και σε συναυλία των Chainsmokers τον περασμένο Δεκέμβριο. Αν τελικά κριθεί ένοχος, είναι πιθανό να του επιβληθεί πρόστιμο 1.540 δολάρια.

Οι θαυμαστές είχαν νωρίτερα ζητήσει τη σύλληψη και την απέλασή του. «Πρέπει να γίνει κάτι δραστικό εναντίον του, αυτό είναι ξεκάθαρα ποινικό αδίκημα», έγραψε ένας χρήστης του Instagram, σχολιάζοντας βίντεο που ανήρτησε ο Γουέν με την πράξη του. Αρκετοί τον κατηγορούν και για την ψυχική υγεία της Αριάνα Γκράντε, η οποία έχει μιλήσει για το μετατραυματικό στρες μετά την τρομοκρατική επίθεση στο τέλος της συναυλίας της στο Μάντσεστερ, τον Μάιο του 2017, όπου σκοτώθηκαν 22 άνθρωποι και τραυματίστηκαν εκατοντάδες.

Η Αριάνα Γκράντε, η οποία ήταν σοκαρισμένη ακόμα και όταν έφευγε από την εκδήλωση, δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.