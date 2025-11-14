«It Ends With Us»: Αυτό είναι το φιλί που ο Τζάστιν Μπαλντόνι ισχυρίζεται ότι αυτοσχεδίασε η Μπλέικ Λάιβλι (βίντεο)

Μια διαγραμμένη σκηνή που κατατέθηκε ως νέο στοιχείο στη δικαστική διαμάχη των δύο σταρ, δείχνει ένα φιλί εκτός σεναρίου, περιπλέκοντας την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης

Η νομική διαμάχη γύρω από την ταινία «It Ends With Us» συνεχίζεται, με τον Τζάστιν Μπαλντόνι να καταθέτει νέα στοιχεία που, όπως ισχυρίζεται, αποδεικνύουν ότι η Μπλέικ Λάιβλι ήταν αυτή που αυτοσχεδίαζε ερωτικές σκηνές.

Σε ένα έγγραφο που κατατέθηκε από την εταιρεία Wayfarer στις 13 Νοεμβρίου, συμπεριλήφθηκε ένα σύντομο κλιπ στο οποίο η Λάιβλι και ο Μπαλντόνι — συμπρωταγωνιστές στην ταινία — μοιράζονται ένα ελαφρύ φιλί καθώς περνούν ο ένας δίπλα στον άλλο σε έναν διάδρομο νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το People, οι δικηγόροι του Μπαλντόνι ισχυρίστηκαν στα έγγραφα ότι η 38χρονη σταρ του "Gossip Girl" «πρόσθεσε [τη σκηνή] στο σενάριο, στην οποία ο χαρακτήρας της φιλούσε τον χαρακτήρα του Μπαλντόνι σε κάθε λήψη, παρόλο που δεν υπήρχε φιλί στο σενάριο».

Getty Images / John Nacion

Τι δείχνει η διαγραμμένη σκηνή

Το υλικό, διάρκειας λίγο παραπάνω από ένα λεπτό και τραβηγμένο τον Μάιο του 2023, δείχνει τη Λάιβλι (που υποδύεται τη Lily) να συναντά τον Μπαλντόνι (που υποδύεται τον νευροχειρουργό Ryle) την ώρα που εκείνος εργάζεται στο νοσοκομείο.

Η Lily πλησιάζει έναν σαστισμένο Ryle στον διάδρομο, ζητώντας συγγνώμη που διέκοψε τη μέρα του και δίνοντάς του ένα γρήγορο φιλί στα χείλη.

Στη συνέχεια φεύγει, λέγοντάς του καθώς απομακρύνεται «τυχαίνει να σ' αγαπώ κι εγώ».

Ο χαρακτήρας του Μπαλντόνι την παρακολουθεί να φεύγει με μια αμήχανη έκφραση, πριν πετάξει το τηλέφωνό του και πει: «Εντάξει, cut».

Το χρονικό της νομικής διαμάχης

Η 38χρονη Λάιβλι μήνυσε τον 41χρονο σκηνοθέτη της ταινίας, Μπαλντόνι, για φερόμενη σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα τον Δεκέμβριο του 2024. Ο Μπαλντόνι αρνήθηκε τις κατηγορίες και απάντησε με ανταγωγή 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Λάιβλι, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς και άλλων τον Ιανουάριο, αν και η αγωγή αυτή απορρίφθηκε αργότερα από τον δικαστή.

Η αρχική καταγγελία της Λάιβλι κατηγορούσε τον σκηνοθέτη για «αυτοσχεδιασμένη σωματική οικειότητα που δεν είχε προβαριστεί, χορογραφηθεί ή συζητηθεί με την κα Λάιβλι».

Μετά από μια συνάντηση τον Ιανουάριο του 2024 μεταξύ της Λάιβλι, του Ρέινολντς και των παραγωγών, η Wayfarer συμφώνησε να προσλάβει συντονιστή οικειότητας (intimacy coordinator) και δήλωσε ότι «δεν θα υπήρχαν πλέον αυτοσχεδιασμοί σε φιλιά», σύμφωνα με την καταγγελία της Λάιβλι.

Η εμπλοκή της συγγραφέα Κολίν Χούβερ

Την Τετάρτη, είδαν το φως της δημοσιότητας και φερόμενα μηνύματα μεταξύ του Μπαλντόνι και της συγγραφέα του βιβλίου, Κολίν Χούβερ.

Η συγγραφέας του «It Ends With Us» φέρεται να έγραψε ότι «ένιωθε αναγκασμένη να διαλέξει» μεταξύ της Λάιβλι και του Μπαλντόνι εν μέσω της διαμάχης τους και ότι ήταν «απογοητευμένη» με τον σκηνοθέτη, σε μηνύματα από το 2024.