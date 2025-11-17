Η Εριέττα Μανούρη έδωσε την πιο σωστή απάντηση για την μητρότητα - «Τα κοινωνικά στερεότυπα πρέπει να τα καταρρίψουμε»

«Οι ερωτήσεις για το πότε μία γυναίκα θα γίνει μητέρα, είναι φριχτές»

Η Εριέττα Μανούρη, σε κάθε συνέντευξη που δίνει, μιλάει πολύ στοχευμένα. Πέρυσι, μίλησε στο JennyGr με αφορμή την παράσταση Λίντα και μεταξύ άλλων είχε αναφέρει πως «ο σεξισμός και τα κοινωνικά στερεότυπα είναι πολύ βαθιά ριζωμένα σε μια αδιαμφισβήτητα πατριαρχική κοινωνία. Θεωρώ δυστυχώς ότι είμαστε πολύ μακριά ακόμα από το να τα ξεφορτωθούμε. Ακόμα μετράμε γυναικοκτονίες. Εγώ θα συνεχίζω από την πλευρά μου όσο μπορώ να μάχομαι για τα δικαιώματα των γυναικών».

Σήμερα, καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno, σχολίασε την ερώτηση που δέχονται συνέχεια οι γυναίκες, για το πότε θα φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, λέγοντας πως «αυτές οι ερωτήσεις είναι φριχτές» και πρόσθεσε:

«Αυτό που με πειράζει σε αυτές τις ερωτήσεις είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να περνάει μια γυναίκα από πίσω. Και πολλές φορές δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και μας φαίνεται υπερβολικό, αλλά δεν είναι. Ειδικά από μία ηλικία και μετά. Αν και πια οι γυναίκες κάνουν παιδιά και στα 35 και στα 35 και αργότερα. Για μένα αυτό είναι καλό γιατί σίγουρα δεν είμαι στη φάση του, οπότε νιώθω ότι έχω το περιθώριο και δεν θα με κρίνει και κανένας. Είναι κοινωνικά στερεότυπα όλα αυτά που κάποτε πρέπει να τα καταρρίψουμε με κάποιον τρόπο».

Σχετικά με το αν θα νιώσει έτοιμη να γίνει μητέρα, εξαρτάται από την ίδια ή από κάποιον που θα της το βγάλει, η Εριέττα Μανούρη απάντησε: Θεωρώ ότι υπάρχουν γυναίκες που γεννιούνται και είναι έτοιμες να γίνουν μητέρες. Και υπάρχουν και οι γυναίκες που πρέπει ο άλλος να τους το βγάλει για να το κάνουν. Θεωρώ πως και εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία».