Η Εβελίνα Σκίτσκο μίλησε δημόσια για τη μάχη της με τον καρκίνο: “Μπορείς να πέσεις, αλλά πρέπει να ξανασηκωθείς”

Η Εβελίνα Σκίτσκο, το 27χρονο μοντέλο που γνωρίσαμε από το GNTM, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Οι φωτογραφίες από το νοσοκομείο και το πάρτι μετά το τέλος αυτής της περιπέτειας.

Είκοσι φωτογραφίες, 263 λέξεις, δεκάδες χαμόγελα: Με αυτόν τον τρόπο θέλησε η Εβελίνα Σκίτσκο - το πανέμορφο μοντέλο που γνωρίσαμε από το GNTM - να μοιραστεί δημόσια τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η 28χρονη, έχοντας πια φτάσει στο τέλος αυτής της διαδρομής, εξέφρασε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της γι’ αυτό το ταξίδι, που είχε αίσιο τέλος. Κρατώντας αυτόν τον αγώνα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Εβελίνα Σκίτσκο πάλεψε με την ασθένεια, έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια, αγαπημένους φίλους και συνεργάτες, που τη στήριξαν από την αρχή μέχρι το τέλος.

Στην ανάρτηση που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο IG, το 28χρονο μοντέλο δείχνει όσα πέρασε μέσα από φωτογραφίες - μη χάνοντας, όμως ποτέ το χαμόγελό της. Από τις ημέρες στο νοσοκομείο μέχρι το χειρουργείο και την επιστροφή στο σπίτι με τους φίλους, η Εβελίνα Σκίτσκο δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Όπως γράφει, επιθυμία της με αυτή την ανάρτησή είναι να δώσει δύναμη σε όσους ανθρώπους δίνουν αυτή τη στιγμή την ίδια μάχη. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που βρίσκονται συνεχώς δίπλα στους ασθενείς, βοηθώντας τους με κάθε τρόπο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η Εβελίνα Σκίτσκο σε μια δυνατή εξομολόγηση για τον καρκίνο

«Δεν πίστευα ότι θα ερχόταν η μέρα που θα μιλούσα δημοσίως για κάτι τόσο προσωπικό. Θεωρούσα πως είναι αδυναμία και ντροπή. Επίσης θεωρούσα ότι το να μιλάς για κάτι τόσο προσωπικό είναι πολύ ευαίσθητο για τον κάθε ένα. Μέχρι που είδα πόσα άτομα, μικροί και μεγάλοι βιώνουν την ίδια κατάσταση. Εκεί κατάλαβα πόσοι είμαστε. Κατάλαβα πως δεν είναι αδυναμία αλλά αντιθέτως αποτελεί δύναμη.

Το πιο δυνατό μου όπλο το οποίο θα έχω πάντα μαζί μου. Εκεί κατάλαβα πόση δύναμη μπορεί να έχει κάποιος που παλεύει καθημερινά με όλη του την δύναμη, για να παραμείνει όρθιος. Κάποιοι ήρωες τα καταφέρνουν να βγαίνουν νικητές και κάποιοι άλλοι δυστυχώς οχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ήρωες όμως. Οι δικοί μου ήρωες σίγουρα. Και οι ήρωες που πρέπει να εκτιμάμε και να θαυμάζουμε. Οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι βοηθοί …ήρωες! Δίπλα σου σε κάθε πέσιμο αλλά και σε κάθε σκαλοπάτι που ανεβαίνεις. Μπροστά σου ένα βουνό. Αλλά… κάθε μέρα σκαλοπάτι σκαλοπάτι μέχρι να ανέβεις.

Είμαστε πολλοί. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά να ξέρεις, δεν είσαι μόνος σου. Όλοι μαζί παλεύουμε καθημερινά. Μέχρι να βγούμε νικητές. Και ακόμη και τότε πάλι θα παλεύουμε. Για εμάς, για την οικογένεια μας, για τους φίλους, για τους δικούς μας. Φτάνει να μην εγκαταλείπεις. Να μην πάψεις ποτέ να παλεύεις. Το μυαλό και ο εαυτός μας είναι ο χειρότερος εχθρός. Όχι η ασθένεια. Μπορείς να πέσεις…αλλά να ξανασηκωθείς! Ο καρκίνος υπάρχει ανάμεσα μας. Είναι σκληρός αλλά εσύ ακόμη πιο σκληρός! Γιατί όταν καταφέρεις να νικήσεις τις σκέψεις σου να ξέρεις πως έχεις βγει νικητής. Φτάνει να το πιστεύεις και να μην εγκαταλείψεις!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το μεγάλο πάρτι, μετά τη νίκη του καρκίνου

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για την περιπέτεια υγείας που πέρασε το προηγούμενο διάστημα, η Εβελίνα Σκίτσκο έκανε ένα μεγάλο πάρτι, προκειμένου να γιορτάσει μαζί με τους φίλους της το τέλος αυτού του κεφαλαίου. Όλοι μαζί διασκέδασαν και μοιράστηκαν στα social media στιγμιότυπα από αυτή την ξεχωριστή γιορτή. Σε κάθε «κλικ», το 28χρονο μοντέλο πόζαρε με ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη, αφού τα δύσκολα πέρασαν. Ο καρκίνος αποτελεί παρελθόν.

Instagram @evelinaskitsko

