Η Μαρία Κίτσου για το body shaming που δέχθηκε: «Μου κάνει εντύπωση πώς μιλούν τόσο σκληρά για τα κιλά κάποιου χωρίς να ξέρουν τι περνάει»

Η Μαρία Κίτσου, σε συνέντευξή της, αναφέρθηκε στην ανθρωποφαγία που βίωσε, ενώ έστειλε και ένα ηχηρό μήνυμα

Η Μαρία Κίτσου βρέθηκε μόλις πριν δύο μέρες καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2night show». Εκεί, μίλησε για τη δουλειά της, τις δυσκολίες που έχει περάσει όσον αφορά στην υγεία της, αλλά αναφέρθηκε επίσης και στο body shaming που έχει δεχθεί για τα κιλά της. Γιατί η ανθρωποφαγία, καλά κρατεί.

«Αντιμετώπισα ένα θέμα με τα κιλά μου λόγω υγείας, αλλά δυστυχώς έπεσε μια ανθρωποφαγία πάνω μου» είπε η Μαρία Κίτσου στη συνέντευξή της, αναφερόμενη κυρίως στα κακεντρεχή σχόλια που της έκαναν άνθρωποι στα social media, πίσω από μια οθόνη με τη «δύναμη» της ανωνυμίας. «Απορώ πώς μπορούν και το κάνουν. Μου κάνει εντύπωση πώς μιλούν τόσο σκληρά για τα κιλά κάποιου χωρίς να ξέρουν τι περνάει, σε ποια φάση της ζωής του βρίσκεται και πόσο δύσκολα νιώθει», τόνισε η ηθοποιός.

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στο πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να αντιμετωπίσει αυτές τις συμπεριφορές. «Ήταν πολύ σκληρό να αντιμετωπίσω τα σχόλια που δεχόμουν για τα κιλά μου. Επειδή ήμουν πάντα πολύ αδύνατη, ήταν πολύ σκληρό. Αν εγώ δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, θα είχα περάσει πολύ άσχημα με αυτό που συνέβη».

«Αλλά, δόξα τω Θεώ, ήξερα ποια είμαι και γιατί είμαι σε αυτή την κατάσταση και ήρθε η ώρα να γίνει η “μεταμόρφωση”.

Μιλώντας περισσότερο στο πρόβλημα υγείας της, ανέφερε ότι: «Μπήκα στο νοσοκομείο τον Ιούνιο με διάφορα προβλήματα και έμεινα περίπου 20 ημέρες. Αυτό το διάστημα, όταν μένεις μόνος σου στο νοσοκομείο, μπορεί να αποδειχθεί πολύ διαφωτιστικό. Δεν είναι ότι δεν προσπαθούσα, απλά υπήρξαν κάποια θέματα που απέκλειαν την απώλεια κιλών, ίσα ίσα πρόσθεταν. Τώρα όλα καλά».

Το μήνυμά της;