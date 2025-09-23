Νέα έρευνα: 1 στους 2 νέους στην Ελλάδα εμπλέκεται σε body shaming στο διαδίκτυο

Νέα ευρωπαϊκή έρευνα αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες νέοι μοιράζονται κοινές εμπειρίες και ζητούν εκπαίδευση για να σπάσει ο κύκλος του διαδικτυακού body shaming

Το body shaming στο διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη νεολαία στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Η νέα έρευνα του Elephant Talk έρχεται να ρίξει "φως" στο πώς οι νέοι βιώνουν το φαινόμενο, πότε συμμετέχουν σε αυτό και ποια είναι η στάση τους απέναντι στα θύματα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η εκπαίδευση και η ενημέρωση είναι τα βασικά όπλα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης ρητορικής μίσους online. Στην Ελλάδα, οι νέοι καταγράφουν υψηλά ποσοστά συμμετοχής στο φαινόμενο, αλλά ταυτόχρονα δηλώνουν πιο πρόθυμοι από άλλες χώρες να μιλήσουν δημόσια και να το αντιμετωπίσουν.

Body shaming στο διαδίκτυο: Τι δείχνει η νέα ευρωπαϊκή έρευνα

Περισσότεροι από τους μισούς νέους στην Ευρώπη (53%) παραδέχονται ότι έχουν εμπλακεί σε πρακτικές body shaming online, ενώ 1 στους 5 δηλώνει ότι έχει υπάρξει θύμα. Στην Ελλάδα, η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη:

92% έχουν παρατηρήσει περιστατικά body shaming στο διαδίκτυο.

15% έχουν υπάρξει θύματα, ενώ 10% δηλώνουν «δεν είμαι σίγουρος».

Μόνο 2% υποστηρίζει ότι δεν έχει δει ποτέ body shaming στα social media.

Στην Ελλάδα, η έρευνα που υλοποιήθηκε από το Impact Hub Athens, αποκαλύπτει ότι οι νέοι δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση να μιλήσουν δημόσια για το φαινόμενο, σε αντίθεση με χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ρουμανία, όπου επικρατεί σιωπή.

Οι έμφυλες διαφορές στο ελληνικό διαδίκτυο

Οι άνδρες συμμετέχουν συχνότερα σε πρακτικές body shaming (61%) σε σχέση με τις γυναίκες (50%).

Το 41% των εφήβων θεωρεί το body shaming «αναπόφευκτο» στο internet.

Το 27% των αγοριών χαρακτηρίζει τις plus-size influencers «κακό παράδειγμα».

Αντίθετα, οι γυναίκες στην Ελλάδα δείχνουν μεγαλύτερη ευαισθησία και στηρίζουν πιο ενεργά τα θύματα.

© Shutterstock

Οι πιο συχνές μορφές body shaming

Σύμφωνα με την έρευνα, οι πιο διαδεδομένες πρακτικές είναι:

92% αναφέρουν σχόλια για την εμφάνιση.

71% έχουν δει memes ή εικόνες που κοροϊδεύουν σωματότυπους.

64% είδαν συγκρίσεις με το «πώς ήταν κάποιος παλιά».

55% συγκρίσεις με άλλα άτομα.

Αυτές οι μορφές body shaming αποκαλύπτουν πώς η κουλτούρα του διαδικτύου συχνά ενισχύει την πίεση για «τέλεια εικόνα».

Οι επιπτώσεις του body shaming στην ψυχική υγεία

Η έρευνα δείχνει ότι το body shaming έχει σοβαρές συνέπειες:

53% θεωρεί ότι επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις.

51% το συνδέει άμεσα με την ψυχική υγεία.

36% αναγνωρίζει και φυσικές επιπτώσεις.

Γυναίκες, κορίτσια, άτομα με μη-συμμορφούμενα σώματα και η LGBTIQA+ κοινότητα είναι οι πιο συχνοί στόχοι διαδικτυακής παρενόχλησης.

Η εκπαίδευση ως το «κλειδί» για λύση στην Ελλάδα

Παρά τις αντιφάσεις, η πλειοψηφία των νέων στην Ελλάδα (86%) ζητά δράσεις για την αντιμετώπιση του body shaming. Οι πιο δημοφιλείς λύσεις:

Εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία (72%).

Συζήτηση με ειδικούς και ψυχολόγους (60%).

Περισσότερη ευθύνη από τα social media (85%).

Η Μαρίνα Παρασκευαΐδη από το Impact Hub Athens δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Οι νέοι θέλουν να μιλήσουν, αλλά χρειάζονται τα εργαλεία και την υποστήριξη. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει παράδειγμα για όλη την Ευρώπη».

Η Ελλάδα εμφανίζει υψηλά ποσοστά εμπλοκής αλλά και υψηλή προθυμία των νέων να μιλήσουν και να δράσουν ενάντια στο body shaming. Με την εκπαίδευση, τη στήριξη των θυμάτων και την ευθύνη των social media, η χώρα μας μπορεί να θετικό παράδειγμα στην Ευρώπη χτίζοντας μια νέα κουλτούρα σεβασμού, αλληλεγγύης και αποδοχής.