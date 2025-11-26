Όσο εμείς ακούμε το All I Want For Christmas Is You, η Μαράια Κάρεϊ πλουτίζει - Το τρελό ποσό που βγάζει τα Χριστούγεννα

Για την ακρίβεια, το All I Want For Christmas Is You έχει συμβάλει στην τεράστια περιουσία της

Ας το παραδεχτούμε: Δεν είναι Χριστούγεννα αν δεν ακούσαμε εκατομμύρια φορές το All I Want For Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ. Κυκλοφόρησε το 1994, αγαπήθηκε αμέσως και μέχρι σήμερα παραμένει ψηλά στη λίστα με τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών. Αυτό φυσικά, μεταφράζεται και ως πολλά έσοδα για την Κάρεϊ, η οποία αμοίβεται αδρά για ένα και μόνο τραγούδι.

Για την ακρίβεια, το All I Want For Christmas Is You έχει συμβάλει καθοριστικά στην, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακή περιουσία της, η οποία εκτιμάται πως αγγίζει τα 540 εκατ. δολάρια. Όπως γράφει το Economist, η χριστουγεννιάτικη επιτυχία αποφέρει στη Μαράια Κάρεϊ περίπου 3,8 εκατ. δολάρια κάθε χρόνο. Μία άλλη εκτίμηση κάνει λόγο για 4,6 εκατ. δολάρια. Συνολικά, από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας μέχρι το 2022, η Μαράια Κάρεϊ είχε κερδίσει 92 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Forbes. Ένα ποσό που συνεχώς αυξάνεται.

Που να φανταζόταν τρεις δεκαετίες πριν πως το All I Want For Christmas Is You, θα την έκανε Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Η επιτυχία ήταν τέτοια, που γέννησε και αμέτρητες διασκευές από καλλιτέχνες, όπως την Αριάνα Γκράντε και τον Μάικλ Μπουμπλέ, ενώ έχει διαπεράσει την ποπ κουλτούρα μέσα από ταινίες όπως το Love Actually.

Όπως είναι λογικό, αυτά τα έσοδα έχουν συμβάλλει σε έναν πολυτελή βίο. Μέσα στα χρόνια, η Μαράια Κάρεϊ έχει πραγματοποιήσει πολλές και εντυπωσιακές αγορές ακινήτων. Μόνο το 1999 αγόρασε δύο πολυτελείς κατοικίες στην Tribeca της Νέας Υόρκης, ένα ρετιρέ αξίας 8,5 εκατ. δολαρίων και άλλο ένα διαμέρισμα στο ίδιο κτίριο για 5,4 εκατ. δολάρια.