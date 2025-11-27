Ποια ήταν η Παμ Χογκ, η σχεδιάστρια με την πανκ – ροκ αισθητική που άλλαξε τα δεδομένα της μόδας

Η εμβληματική Σκωτσέζα σχεδιάστρια, Παμ Χογκ, η οποία κατάφερε με μαεστρικό τρόπο να συνδυάσει τη μουσική με τη μόδα στην πασαρέλα στα '80s, έφυγε από τη ζωή.

Η Παμ Χογκ, γνωστή για τις εμβληματικές εμφανίσεις διασημοτήτων, το αντισυμβατικό της πνεύμα και την πανκ αισθητική της, η σχεδιάστρια με το ροκ εν ρολ ταμπεραμέντο, ανήκε στην πρώτη γενιά σχεδιαστών που διαμόρφωσαν το «νέο κύμα» (new wave / post-punk) της βρετανικής μόδας.

Με μία φωτογραφία τραβηγμένη από τον William Waterworth, στο επίσημο προφίλ της σχεδιάστριας στο Instagram ανακοινώθηκε ο θάνατός της, με τη λεζάντα να αναφέρει: «Η οικογένεια Χογκ με βαθιά θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο της αγαπημένης μας Παμ.

»Είμαστε ευγνώμονες γνωρίζοντας ότι οι τελευταίες της ώρες ήταν γαλήνιες και περιτριγυρισμένες από την αγάπη και τη φροντίδα αγαπημένων φίλων και συγγενών. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλο το προσωπικό του St Joseph's Hospice, στο Hackney, για την όμορφη υποστήριξη που παρείχαν στην Πάμελα στις τελευταίες της μέρες. Το δημιουργικό πνεύμα και το έργο της άγγιξαν τις ζωές πολλών ανθρώπων όλων των ηλικιών και αφήνει μια υπέροχη κληρονομιά που θα συνεχίσει να εμπνέει, να φέρνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε πέρα ​​από τα όρια των συμβατικών συνθηκών».

Ποια ήταν η Παμ Χογκ



Η Παμ Χογκ γεννήθηκε στο Paisley, κοντά στο Γλασκώβη της Σκωτίας, σπούδασε Fine Art και Printed Textiles στο Glasgow School of Art και εκεί κέρδισε σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ άλλων τα Newbury Medal of Distinction, Frank Warner Memorial Medal, υποτροφίες και υποστήριξη από τη Royal Society of Arts, πριν μετακομίσει στο Λονδίνο για να ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Royal College of Art.

Την πρώτη της συλλογή παρουσίασε το 1981, στα 20 της περίπου χρόνια, με την ονομασία Psychedelic Jungle. Σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε πως η σχεδιάτρια δεν αποκάλυπτε ποτέ την ηλικία της, και, ακόμη και τώρα, τα δημοσιεύματα εικάζουν πως έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.

Τα σχέδιά της, από τις στενές φόρμες, τα latex, τα έντονα χρώματα και τα υφάσματα με λάμψη, δεν ήταν ποτέ συμβατικά, αντιθέτως, ήταν ριζοσπαστικά και προορίζονταν για τολμηρές περσόνες. Η ίδια, με εκκεντρικά ρούχα και κατακίτρινα, καναρινί μαλλιά, αγαπούμε τα πάρτι και τη νυχτερινή ζωή ενώ παράλληλα με τη μόδα συμμετείχε σε μπάντες όπως η Rubbish στα τέλη των ’70s, και αργότερα η Doll.

Με το πέρασμα των χρόνων, μετά από ένα break από τον χώρο της μόδας, επέστρεψε δυναμικά το 2000 σχεδιάζοντας εκ νέου συλλογές και παρουσιάζοντας τις δημιουργίες της σε πασαρέλες, χωρίς όμως να εγκαταλείψει ποτέ το αντισυμβατικό της ύφος και την πεποίθηση πως η μόδα είναι μορφή τέχνης και όχι απλώς προϊόν.

London Fashion Week Autumn/Winter 2016/17/ Getty Images

Στο πέρασμα των δεκαετιών, οι δημιουργίες της φόρεσαν θρυλικές φωνές της μουσικής και της μόδας, από punk και rock περσόνες έως pop icons και super-models. Μεταξύ άλλων, δημιουργίες της είχαν φορέσει η Ριάνα, η Lady Gaga, η Jessie J καθώς και μοντέλα όπως η Ναόμι Κάμπελ, η Κλόντια Σίφερ και η Κέιτ Μος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Κάιλι Μινόγκ η οποία το 2007 φόρεσε μια μαύρη ολόσωμη φόρμα με μεταλλικά στολίδια, σχεδιασμένη από την Παμ για το music video «2 Hearts».





London Fashion Week February 2020 / Getty Images

Όσο για την τελευταία της συλλογή, παρουσιάστηκε το 2024 και έφερε τίτλο «Gods and Monsters». Με ανακυκλωμένα υφάσματα και αντικείμενα που από το στούντιό της, η Χογκ είχε δημιουργήσει μια συλλογή που εστίαζε στα ζητήματα του περιβάλλοντος και της γενοκτονίας στη Γάζα.



