Ρίτσαρντ Γκιρ: Τρεις δεκαετίες μετά, μίλησε για τον 20ετή αποκλεισμό του από τα Όσκαρ

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ μπορεί να αποκλείστηκε από τα Όσκαρ το 1993 και να εμφανίστηκε ξανά το 2013, ωστόσο αυτό δεν ήταν κάτι που τον ενόχλησε

Το 1993, στην 65η τελετή των Βραβείων της Ακαδημίας, ο Ρίτσαρντ Γκιρ ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο Καλύτερης Σκηνογραφίας. Αποφάσισε όμως να παρεκκλίνει από το σενάριο και να κάνει μια αυθόρμητη πολιτική τοποθέτηση. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην «τρομερή καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στο Θιβέτ. Στο βίντεο της επίμαχης στιγμής, που υπάρχει στο επίσημο κανάλι των Όσκαρ, το κοινό τον χειροκροτεί. Παρ’ όλα αυτά, η Ακαδημία αποφάσισε να τον κρατήσει μακριά από την παρουσίαση της τελετής - μέχρι το 2013.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον τότε Κινέζο ηγέτη, Ντενγκ Σιαοπίνγκ, ζητώντας -με τρόπο σχεδόν ποιητικό και κινηματογραφικό- «να του σταλούν αγάπη, αλήθεια και λογική», ώστε να επιτρέψει στο Θιβέτ να ζήσει ελεύθερο και ανεξάρτητο. Το αποτέλεσμα της απαγόρευσης της Ακαδημίας, ήταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ να λείπει από τη μεγαλύτερη βραδιά της κινηματογραφικής βιομηχανίας για 20 χρόνια. Ακόμα και όταν η ταινία Chicago, στην οποία πρωταγωνιστούσε, είχε πρωταγωνιστήσει στα Όσκαρ, κερδίζοντας και βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Τρεις δεκαετίες μετά, ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά στο Variety για τον αποκλεισμό του και για το πώς βίωσε την μακροχρόνια απουσία του από τη σκηνή. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ είπε πως δεν το πήρε προσωπικά. «Δεν πίστεψα ότι υπήρχαν κακοί σε αυτή την κατάσταση. Κάνω πάντα αυτό που νιώθω σωστό. Στόχος μου δεν είναι να βλάψω κανέναν, αλλά να αντιταχθώ στην αδικία, στον αποκλεισμό και στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Εξήγησε επίσης ότι προσπαθεί να παραμένει κοντά στις αξίες του Δαλάι Λάμα -στενού του φίλου εδώ και δεκαετίες - σύμφωνα με τις οποίες «όλοι μπορούν να εξιλεωθούν».

Πάντως, αν και ο Ρίτσαρντ Γκιρ έχει παίξει σε βραβευμένες ταινίες, ο ίδιος δεν προτάθηκε ποτέ για βραβείο Όσκαρ.