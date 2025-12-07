Η Μάργκοτ Ρόμπι παίρνει θέση για τον Ελόρντι και τις αρνητικές αντιδράσεις στα Ανεμοδαρμένα Ύψη - "Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας"

Πολλά έχουν γραφτεί για την ταινία και τον Ελόρντι, ωστόσο η Μάργκοτ Ρόμπι υπόσχεται πως οι θεατές θα μείνουν ικανοποιημένοι

Αν και απέχουμε κατά πολύ από τη 14η Φεβρουαρίου, όταν δηλαδή η ταινία Ανεμοδαρμένα Ύψη θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες, οι αντιδράσεις είναι ήδη πολλές και αρνητικές - και αφορούν κυρίως το καστ. Η Μάργκοτ Ρόμπι, η οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Τζέικομπ Ελόρντι, μίλησε στη British Vogue για τα σχόλια που έχουν δημιουργηθεί και υπερασπίστηκε τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της Έμεραλντ Φένελ.

«Το καταλαβαίνω», παραδέχτηκε η Μάργκοτ Ρόμπι και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κρίνει κανείς αυτή τη στιγμή μέχρι ο κόσμος να δει την ταινία».

Η μεγαλύτερη συζήτηση επικεντρώνεται στον Τζέικομπ Ελόρντι, που υποδύεται έναν χαρακτήρα που η συγγραφέας του βιβλίου, Έμιλι Μπροντέ, περιγράφει ως σκουρόχρωμο που παραπέμπει σε ρομά. Οι περισσότεροι θεωρούν πως ο ηθοποιός δεν είναι κατάλληλος για τον ρόλο. Στην προσαρμογή του 2011 από την Άντρια Άρνολντ, ο Τζέιμς Χάουσον έγινε ο πρώτος μαύρος ηθοποιός που έπαιξε τον Χίθκλιφ. Η Μάργκοτ Ρόμπι σχολίασε γι’αυτό πως «τον είδα να παίζει τον Χίθκλιφ, και είναι ο Χίθκλιφ. Θα έλεγα, απλά να περιμένετε. Εμπιστευτείτε με, θα μείνετε ικανοποιημένοι».

Η ηθοποιός εξήγησε επίσης πως «ο Χίθκλιφ έχει μια παράδοση σπουδαίων ηθοποιών. Το να είσαι μέρος αυτής της κληρονομιάς είναι ξεχωριστό. Ο Τζέικομπ είναι απίστευτος και πιστεύω σε αυτόν απόλυτα. Τον θεωρώ τονΝτάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας».

Υπήρξε επίσης κριτική και για την ίδια την Μάργκοτ Ρόμπι: στο βιβλίο, η Κάθριν είναι έφηβη με σκουρόχρωμα μαλλιά, ενώ η ηθοποιός είναι στα μέσα των 30 και εμφανίζεται με ξανθά μαλλιά στα πρώτα trailers. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει η ταινία να βασίζεται πιστά στο βιβλίο και στην περιγραφή των χαρακτήρων. Όσον αφορά τον ρόλο της, ηθοποιός σχολίασε πως την τράβηξε η πολυπλοκότητα του χαρακτήρα τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Την καταλάβαινα και δεν την καταλάβαινα ταυτόχρονα. Είναι σαν ένα παζλ που πρέπει να λύσεις».

Σχετικά με το ερωτικό περιεχόμενο της ταινίας, η Μάργκοτ Ρόμπι εξήγησε πως «υπάρχουν σίγουρα ερωτικές σκηνές, αλλά η ταινία είναι περισσότερο ρομαντική παρά προκλητική. Είναι μια μεγάλη ιστορία αγάπης. Αυτές οι επικές ιστορίες αγάπης δεν γίνονται συχνά από γυναίκες και αυτή η ταινία απευθύνεται κυρίως στο κοινό της ηλικίας μας».