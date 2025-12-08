Η Άννα Κανδαράκη ανακοίνωσε ότι πέρασε καρκίνο: "Ήθελα να βγάλω αυτή την περούκα από το κεφάλι μου"

Σε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής, η Άννα Κανδαράκη γνωστοποίησε τη μάχη που έδινε τους προηγούμενους μήνες με την υγεία της, παλεύοντας με τον καρκίνο στο αίμα.

Λίγο πριν το τέλος του 2025, η Άννα Κανδαράκη προέβη σε μια προσωπική εξομολόγηση μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι πέρασε καρκίνο. Οι προηγούμενοι μήνες ήταν ιδιαίτερα δύσκολοι για την ίδια, αφού έδινε αθόρυβα μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο στο αίμα. Παρά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας, η γνωστή κλινική ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια παρέμεινε συνεπής στις υποχρεώσεις της, συνεχίζοντας την καθημερινότητά της σαν να μην συμβαίνει τίποτα - για τους άλλους. Κάτω από την περούκα και το μακιγιάζ βρισκόταν η αλήθεια της.

Συγκινημένη, χαρούμενη και γεμάτη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό το κεφάλαιο που έφτασε στο τέλος του, η Άννα Κανδαράκη μίλησε με ειλικρίνεια για τον καρκίνο σε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής. Μετά από μήνες, αποχωρίστηκε την περούκα, που τη «συνόδευσε» σε όλες τις εμφανίσεις της, λέγοντας πως αυτή ήταν η δεύτερη φορά - μετά από εννέα χρόνια - που κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτή την ασθένεια.

Η ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια εξομολογήθηκε πως κινδύνεψε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια αυτού του «επώδυνου ταξιδιού», όμως κατάφερε να το ξεπεράσει. Όπως είπε, πήρε την απόφαση να μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια για τον εαυτό της, θέλοντας να δώσει δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που δίνουν σήμερα τη δική τους προσωπική μάχη με τον καρκίνο.

Στο βίντεο που ανήρτησε, ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων: «Αυτό το βίντεο σηματοδοτεί το τέλος - ελπίζω τουλάχιστον - μιας πολύ δύσκολης περιόδου, που πολεμούσα και πάλευα με μία πολύ σκληρή νόσο, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι, με έναν καρκίνο στο αίμα. Για δεύτερη φορά, η πρώτη φορά ήταν πριν από εννέα χρόνια και τώρα ξαναήρθε. Τον πάλευα όλο αυτόν τον χρόνο που πέρασε. Δεν είμαι έτοιμη να πω πολλά πράγματα, όμως αυτό το βίντεο έπρεπε να γίνει, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.

Πρώτα απ’ όλα, ήθελα να βγάλω αυτή την περούκα από το κεφάλι μου, δεν θα μπορούσα αλλιώς να σας παρουσιάσω αυτό το πολύ ωραίο και πετυχημένο look. Ήταν κάτι αναγκαστικό. Αυτή είναι η αλήθεια μου, πέρασα αυτό και θα ήθελα να δώσω δύναμη στους ανθρώπους που το περνούν τώρα, να μαλακώσω τον φόβο σε όλους εκείνους που τρέμουν μια τέτοια διάγνωση. Είμαι εδώ δεύτερη φορά και είμαι ζωντανή. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ».

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η Άννα Κανδαράκη σημείωσε: «Σήμερα θέλω να μιλήσω σε σας, ίσως πρώτη φορά, για μένα. Ένα βίντεο που έχει πένθος αλλά και απελευθέρωση. Κλείνει ένα δύσκολος κύκλος για μένα, μετά από ένα χρόνο μάχης, για δεύτερη φορά, με τον καρκίνο στο αίμα. Είναι ένα βίντεο που γίνεται να πω την αλήθεια μου σε εσάς, άλλωστε έτσι έχει χτιστεί αυτή η σχέση και δε θα μπορούσα να κάνω αλλιώς. Κάποιοι πρότειναν να πω απλά ότι άλλαξα τα μαλλιά μου, αλλά δεν θα ήταν η δική μου αλήθεια.

Είναι ένα βίντεο για να δώσει δύναμη σε όποιον το περνάει, να ανακουφίσει εκείνον που στέκεται δίπλα από κάποιον δικό του που το περνάει, να μαλακώσει όμως και το φόβο σε όλους εκείνους που τρέμουν μια τέτοια διάγνωση. Ένα βίντεο όμως για να πει και ένα βαθύ, «ευχαριστώ»… σε όλους εσάς που χωρίς να το ξέρετε μέσα από τα λόγια σας, τα μηνύματα σας, τα σχόλια και την αγκαλιά σας, όλο αυτό το διάστημα μου δώσατε απλόχερα δύναμη και κύματα αγάπης.

Πόσα «να σ’έχει ο Θεός καλά κορίτσι μου» άκουσα, πόσα «Να είστε γερή να συνεχίσετε να μας βοηθάτε» διάβασα, πόσα «να προσέχετε την υγεία σας, είστε πολύτιμη» μου ψιθυρίσατε όταν ανταλλάζαμε αγκαλιές στις παρουσιάσεις μου και γω ρουφούσα την κάθε λέξη, το κάθε βλέμμα… φυλαχτό για τις δύσκολες μέρες και νύχτες που περνούσα. Σας ευχαριστώ ξανά και ξανά, πάλι και πάλι. Δεν είμαι έτοιμη και δε θα ήθελα στην παρούσα φάση να πω περισσότερα. Όταν θα έρθει η ώρα, θα πούμε πολλά. Σας αγκαλιάζω. Ευχαριστώ είπα ε; Να πω άλλη μια; Ευχαριστώ».

