Η Ντακότα Τζόνσον μίλησε για την σκοτεινή πλευρά της παραγωγής ταινιών - «Αυτό που υπάρχει πίσω από την κουρτίνα είναι πραγματικά άσχημο»

Όπως είπε η ηθοποιός, η παραγωγή ταινιών είναι πιο απαιτητική από την υποκριτική, αφού στη δεύτερη περίπτωση βρίσκεται σε μια προστατευμένη φούσκα

Η Ντακότα Τζόνσον ισορροπεί ανάμεσα στην υποκριτική και την παραγωγή ταινιών από το 2019, όταν και ίδρυσε την εταιρεία TeaTime Pictures, μαζί με πρώην στέλεχος του Netflix, τον Ρο Ντόνελι. Η ηθοποιός που πρόσφατα την είδαμε να συμπρωταγωνιστεί με τον Πέδρο Πασκάλ στην ταινία Materialists, συμμετείχε σε συζήτηση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας και αποκάλυψε πως η στροφή στην παραγωγή ήρθε πολύ φυσικά.

«Μεγάλωσα μέσα σε αυτή τη βιομηχανία. Ήμουν στα γυρίσματα, παρακολουθούσα τους γονείς μου να δουλεύουν και να συνεργάζονται με σκηνοθέτες, παραγωγούς και δημιουργούς. Από μικρή ήθελα να συμμετέχω πιο ουσιαστικά σε ένα πρότζεκτ», είπε αρχικά η Ντακότα Τζόνσον και πρόσθεσε:

«Όσο εξελισσόμουν, ένιωσα την ανάγκη να δημιουργήσω δικά μου έργα και να εξερευνήσω πτυχές του εαυτού μου και της τέχνης μου, που δεν έβλεπαν οι άλλοι. Μας ελκύουν ιστορίες με γυναίκες στο επίκεντρο, ιστορίες βασισμένες στην ανθρώπινη εμπειρία. Θέλω να κάνω ταινίες για γυναίκες και για ανθρώπους που βρίσκονται σε μια διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής αλλαγής».

Αναφερόμενη στις επιλογές των ρόλων της, η Ντακότα Τζόνσον εξήγησε πως είναι πολύ προσεκτική πλέον και πως «μαθαίνω να επιλέγω αυτό που μου ταιριάζει πραγματικά. Στο παρελθόν έχω πειστεί να κάνω πράγματα που αργότερα κατάλαβα ότι δεν ήταν για μένα, αλλά όλα αυτά είναι μέρος της διαδικασίας . Πλέον αναρωτιέμαι: πού βρίσκεται αυτός ο χαρακτήρας μέσα μου και πώς μπορώ να διευρύνω τα όριά μου; Θέλω να εξελιχθώ, να φτάσω σε τόπους που μέχρι τώρα δεν μπορούσα να αγγίξω. Νιώθω ότι έχω πολλά να αποβάλω, και πιστεύω πως μπορώ να βρω έργα που θα μου το επιτρέψουν».

Με επτά χρόνια εμπειρίας και ισάριθμες ολοκληρωμένες παραγωγές, η Ντακότα Τζόνσον παραδέχτηκε ότι η παραγωγή είναι πιο απαιτητική από την υποκριτική. «Ειλικρινά πιστεύω ότι η παραγωγή είναι πιο δύσκολη. Στην υποκριτική νιώθω ότι βρίσκομαι σε μια προστατευμένη “φούσκα”. Στην παραγωγή, όμως, βλέπεις τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα και πολλές φορές δεν είναι όμορφο… Το να συνειδητοποιείς ότι οι χρηματοδότες μπορεί να είναι αρκετά ύποπτοι είναι κάτι ιδιαίτερα απογοητευτικό».

Όπως γράφει το Deadline, η εταιρεία της έχει ήδη ανακοινώσει επερχόμενα πρότζεκτ, όπως τις sci-fi ταινίες «Trudy Blue» και «A Tree Is Blue», όπου η Ντακότα Τζόνσον κάνει και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, με την Βανέσα Μπουργκχαρτ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.